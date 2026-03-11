قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الكحك والبسكويت.. أضرار الإفراط في تناولهم خلال العيد

رنا عصمت

الكحك والبسكويت هما من الأطعمة الشائعة التي تستهلك في العديد من الثقافات ومع ذلك، يمكن أن يكون لهما بعض الأضرار الصحية إذا تم استهلاكهما بكميات كبيرة أو بشكل غير صحيح. 

إليك بعض الأضرار المحتملة للكحك والبسكويت وفقا لموقع هيلثي لاين.

أضرار الكحك:

1. السعرات الحرارية: 

الكحك غني بالسعرات الحرارية، مما يمكن أن يساهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة ومرض السكري.

2. الدهون المشبعة: 

الكحك يحتوي على دهون مشبعة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. السكريات المضافة: 

الكحك غالبًا ما يحتوي على سكريات مضافة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري ومرض الفم.

4. النقص في العناصر الغذائية: 

الكحك غالبًا ما يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والفيتامينات والمعادن.

أضرار البسكويت:

1. السعرات الحرارية: 

البسكويت غني بالسعرات الحرارية، مما يمكن أن يساهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة ومرض السكري.

2. الدهون المشبعة:

 البسكويت يحتوي على دهون مشبعة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. السكريات المضافة: 

البسكويت غالبًا ما يحتوي على سكريات مضافة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري ومرض الفم.

4. النقص في العناصر الغذائية: 

البسكويت غالبًا ما يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والفيتامينات والمعادن

