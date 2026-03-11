قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
لا زيادة في أسعار الأدوية الوضع الحالي لا يستدعي .. رئيس هيئة الدواء يكشف التفاصيل
الكنيسة تودع الراهب القمص حنانيا الأورشليمي.. والبابا تواضروس ينعاه
علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. هل ظهرت بالأمس؟
الزراعة: تحصين 16691 كلب حر وتعقيم 1672 ضمن حملة مكافحة السعار
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة مدير إدارة للتحقيق واستبعاد مديرة مدرسة واثنين آخرين بسبب الغياب بمدرسة في بنها

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد مديرة مدرسة تابعة لإدارة بنها التعليمية، بسبب تدني نسبة حضور الطلاب بالمدرسة، كما قرر استدعاء مدير إدارة بنها التعليمية للتحقيق في تدني نسب الحضور بالمدارس، كما تقرر إحالة معلم و مدير شئون الطلاب بذات المدرسة علي خلفية ورود فيديو على مدير المديرية  يحتوى على صوت سيدة تتحدث مع طلبه فصل من فصول مدرسة اسامة بن زيدت . أ التابعة لادارة بنها التعليمية ورد به افادة الطلاب بأن ادارة المدرسة قسمت حضور الطلبه على ايام الأسبوع بالتبادل .


أوضح وكيل وزارة التعليم في بيان تفاصيل الواقعة مشيرا إلى أنه تم تكليف اشرف محمود وكيل مديرية التعليم بالقليوبية بتسيير أعمال إدارة بنها لحين انتهاء التحقيقات حيث تشكلت لجنة وتوجهت الى المدرسة وتبين بناء على ماورد بأقوال مديرة المدرسة وكذا بعض الشهود العاملين بالمدرسة وكذلك ماورد بأقوال عينة من طلاب فصل الصيف الخامس الابتدائي وهو الفصل الوارد بالفيديو محل البحث والتحقيق وأكد جميع ماسبق ذكرهم بعاليه والمبينين تفصيلا بالتحقيق ان السيدة التي قامت بتصوير الفيديو محل البحث والتحقيق والصوت الوارد به هو ل معلم لغة عربية وهي من قامت بتصوير الفيديو واجراء الحديث بذات الفصل.


ومن خلال المتابعة داخل المدرسة تبين ان المقيد بالمرحلة الابتدائية عدد 533 تلميذا ولا يوجد حضور والمرحلة الاعدادية مقيد بها 237 طالبا ويوجد حضور بعدد 106 طلاب حاضر بمتابعة المعلمين وسجلاتهم تبين عدم استكمال سجلات رصد التقييمات والغياب وذلك من منتصف شهر فبراير حتى تاريخه وكذلك عدم وجود سجلات 5 سلوك بشئون الطلبه بالمرحلة الابتدائية وعدم وجود لوحات خماسية داخل الفصول.


كما تبين ان دور الاشراف غير فعال بالمدرسة حيث تبين خروج أحد المشرفين بدون إذن وبالبحث تبين انه لا توجد متابعات من مديرة المدرسة على المعلمين والمدرسة عموما وبالبحث في سجل كبار الزوار تبين وجود متابع الادارة ولم يقوم بمهام عمله على الوجه الافضل كما تبين من المتابعة الموجودة بسجل كبار الزوار حيث قرر وكيل الوزارة إحالة المتورطين في الواقعة للتحقيق واستبعاد مديرة المدرسة واستدعاء مدير الإدارة للتحقيق العاجل.


وشدد وكيل وزارة التعليم ، على أن وقت التقصير قد انتهى، مؤكدا استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة لجميع مدارس المحافظة بشكل منتظم، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع حالات التقاعس أو الإهمال التي تؤثر على مصلحة الطلاب، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق الانضباط المدرسي وضمان جدية العملية التعليمية.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

ترشيحاتنا

كبسة الفراخ

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

شيكولاتة

ماذا يحدث عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

بالصور

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد