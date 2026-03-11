إحالة مدير إدارة للتحقيق واستبعاد مديرة مدرسة واثنين آخرين بسبب الغياب بمدرسة في بنها

قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد مديرة مدرسة تابعة لإدارة بنها التعليمية، بسبب تدني نسبة حضور الطلاب بالمدرسة، كما قرر استدعاء مدير إدارة بنها التعليمية للتحقيق في تدني نسب الحضور بالمدارس، كما تقرر إحالة معلم و مدير شئون الطلاب بذات المدرسة علي خلفية ورود فيديو على مدير المديرية يحتوى على صوت سيدة تتحدث مع طلبه فصل من فصول مدرسة اسامة بن زيدت . أ التابعة لادارة بنها التعليمية ورد به افادة الطلاب بأن ادارة المدرسة قسمت حضور الطلبه على ايام الأسبوع بالتبادل .



أوضح وكيل وزارة التعليم في بيان تفاصيل الواقعة مشيرا إلى أنه تم تكليف اشرف محمود وكيل مديرية التعليم بالقليوبية بتسيير أعمال إدارة بنها لحين انتهاء التحقيقات حيث تشكلت لجنة وتوجهت الى المدرسة وتبين بناء على ماورد بأقوال مديرة المدرسة وكذا بعض الشهود العاملين بالمدرسة وكذلك ماورد بأقوال عينة من طلاب فصل الصيف الخامس الابتدائي وهو الفصل الوارد بالفيديو محل البحث والتحقيق وأكد جميع ماسبق ذكرهم بعاليه والمبينين تفصيلا بالتحقيق ان السيدة التي قامت بتصوير الفيديو محل البحث والتحقيق والصوت الوارد به هو ل معلم لغة عربية وهي من قامت بتصوير الفيديو واجراء الحديث بذات الفصل.



ومن خلال المتابعة داخل المدرسة تبين ان المقيد بالمرحلة الابتدائية عدد 533 تلميذا ولا يوجد حضور والمرحلة الاعدادية مقيد بها 237 طالبا ويوجد حضور بعدد 106 طلاب حاضر بمتابعة المعلمين وسجلاتهم تبين عدم استكمال سجلات رصد التقييمات والغياب وذلك من منتصف شهر فبراير حتى تاريخه وكذلك عدم وجود سجلات 5 سلوك بشئون الطلبه بالمرحلة الابتدائية وعدم وجود لوحات خماسية داخل الفصول.



كما تبين ان دور الاشراف غير فعال بالمدرسة حيث تبين خروج أحد المشرفين بدون إذن وبالبحث تبين انه لا توجد متابعات من مديرة المدرسة على المعلمين والمدرسة عموما وبالبحث في سجل كبار الزوار تبين وجود متابع الادارة ولم يقوم بمهام عمله على الوجه الافضل كما تبين من المتابعة الموجودة بسجل كبار الزوار حيث قرر وكيل الوزارة إحالة المتورطين في الواقعة للتحقيق واستبعاد مديرة المدرسة واستدعاء مدير الإدارة للتحقيق العاجل.



وشدد وكيل وزارة التعليم ، على أن وقت التقصير قد انتهى، مؤكدا استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة لجميع مدارس المحافظة بشكل منتظم، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع حالات التقاعس أو الإهمال التي تؤثر على مصلحة الطلاب، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق الانضباط المدرسي وضمان جدية العملية التعليمية.