قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: تكثيف الحملات مواقف السيارات ومحطات البنزين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شدد الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية  على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة المعنية، موجهاً بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السرفيس لضمان انتظام العمل والالتزام الكامل بالتعريفة المقررة.

كما أكد على ضرورة متابعة الأسواق بصرامة لمنع أي محاولات لاستغلال الزيادة من قبل بعض التجار لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر.


وأوضح المحافظ أن القرار يلزم السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف إدارتي المرور والمواقف بوضع "ملصقات" (ستيكرز) توضح قيمة الأجرة على الزجاج الأمامي والخلفي لكل سيارة، بالإضافة إلى تثبيت لوحات إرشادية وبانرات واضحة بكافة المواقف تتضمن الأسعار الجديدة وأرقام الشكاوى، لضمان تعريف المواطنين بحقوقهم ومنع التلاعب بـخطوط السير.

وفي ختام الاجتماع، حذر محافظ القليوبية من أن أي مخالفة للتعليمات ستواجه بإجراءات قانونية رادعة وغرامات فورية، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ورصد أي تجاوزات ميدانية، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرية التموين لضمان وصول الحصص البترولية لمستحقيها ومنع الاتجار بها في السوق السوداء.

تعريفة الركوب الجديدة 
وعقد محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بكافة الخطوط الداخلية والخارجية.

تعريفة الركوب 

 جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ.
واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، ومديري إدارة المواقف والتموين والمرور ومباحث المرور والنقل البري والازمات والايرادات ، وذلك في استجابة فورية لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

وأصدر المحافظ القرار رقم 243 بشأن بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتعديل تعريفة الركوب بما يتناسب مع الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، والتي شملت وصول سعر لتر "بنزين 95" إلى 24 جنيهاً، و"بنزين 92" إلى 22.25 جنيهاً، و"بنزين 80" إلى 20.75 جنيهاً، فيما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 20.5 جنيهاً للتر.

وفي سياق متصل، شمل القرار تحديث أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل؛ حيث استقرت أسعار أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم عند 275 جنيهاً، بينما سجلت الأسطوانة سعة 25 كجم مبلغ 550 جنيهاً.

 كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 13 جنيهاً للمتر المكعب. وفيما يخص الغاز الطبيعي المنزلي، فقد اعتمدت اللجنة التعريفة الجديدة وفق نظام الشرائح، لتبدأ الشريحة الأولى من 6 جنيهات للمتر، والثانية من 8 جنيهات، وصولاً إلى 12 جنيهاً للشريحة الثالثة، مع توجيهات مشددة لمكاتب التموين بمراقبة المستودعات لضمان توافر الأسطوانات بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للبيع في السوق السوداء.

القليوبية محافظة القليوبية تعريفة الركوب أسعار الوقود مواقف المواصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية

النفط العالمي

النفط العالمي يقلص خسائره ويعود إلى مستوى 90 دولاراً

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. كم وصل سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري اليوم؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد