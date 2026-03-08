ضبط 6 أطنان لحوم مجهولة المصدر فى حملة بالقليوبية

نفذت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مكثفة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وذلك بتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.



وقد تمكنت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور أيمن الشعرواى والدكتور محمد رفعت، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغ إجمالي وزنها 6 أطنان في منطقة عرابي بالعبور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وتقديمها للنيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ القرار، في إطار استمرار الحملات الرقابية اليومية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين وتنقية الأسواق من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.