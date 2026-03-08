حملات موسعة لرفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء بالقليوبية

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، تواصل الحملات الميدانية والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، مشددًا على عدم السماح بعودة العشوائيات أو الإشغالات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

إزالة الإشغالات



وتابع محافظ القليوبية حملات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ضمن خطة إعادة الانضباط للشارع والحفاظ على حرم الطريق والرقعة الزراعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق القانون واستعادة حق الدولة.

ففي مركز ومدينة الخانكة، قادت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ حملة موسعة بشارع المستشفى المركزي، بحضور اللواء أحمد محمود أبو بكر رئيس المدينة، حيث أكدت ضرورة التصدي لأي إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تتعدى على الأرصفة، مشددة على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.



وأسفرت الحملة عن رفع البروزات والمنشآت المخالفة، وإزالة المظلات و"التندات" غير المرخصة التابعة لبعض المحال التجارية، والتي كانت تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للشارع، وذلك بعد توجيه إنذارات سابقة لأصحابها لتوفيق أوضاعهم.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ حملات إزالة مخالفات البناء بمدينة الخصوص، حيث قاد المحاسب محمد غنيم رئيس المدينة حملة أسفرت عن إزالة أدوار علوية مخالفة على مساحة إجمالية بلغت نحو 1200 متر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة مخزن تحت الإنشاء على مساحة تقارب 500 متر، إلى جانب هدم أعمدة وحوائط خرسانية على مساحة نحو 150 مترا، وإزالة مبنى "سويسي" من الطوب الأحمر على مساحة 80 مترا.