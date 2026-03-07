محافظ القليوبية: التصدي الفوري بحزم لمخالفات البناء في مراكز المحافظة

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ في التصدي لمحاولات البناء المخالف ومنعها في المهد، مؤكداً على استمرار حالة الاستنفار بكافة الوحدات المحلية لضبط منظومة العمران.

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بـ "ميت كنانة"، بمركز طوخ حملة تفتيشية أسفرت عن إيقاف محاولة صب أعمدة خرسانية داخل الحيز العمراني بدون ترخيص قانوني، حيث تبين خلال المرور الميداني والمتابعة المستمرة وجود أعمال بناء جارية، وبالفحص تبين عدم حصول صاحب العقار على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.



وقامت الحملة بإيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية المعدة لصب الأعمدة في القريتين مع التنبيه المشدد على المخالفين بعدم تكرار المحاولة أو الشروع في أي أعمال إنشائية مستقبلية إلا بعد سلوك الطرق القانونية والحصول على التراخيص الرسمية، وذلك تجنباً لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيالهم.



من جانبه، شدد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة الميدانية اللحظية ورصد أي متغيرات مكانية أو أعمال بناء عشوائية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإزالة الفورية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الانضباط التام بالشارع القليوبي ومنع أي تجاوزات تضر بالمخططات العمرانية للمحافظة.