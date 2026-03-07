قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية يُشرف ميدانياً على إزالة 7 طوابق مخالفة ببرج سكني في الخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أشرف الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، على تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة بأحد الأبراج السكنية بمدينة الخصوص، والمقام على مساحة 200 متر مربع، حيث شملت أعمال الإزالة 7 طوابق كاملة تم بناؤها بالمخالفة للرسومات الهندسية والاشتراطات البنائية المعتمدة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات والمخالفات، وفي إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون والتصدي الحازم لظاهرة البناء العشوائي.
وخلال متابعته لأعمال الإزالة، وجه المحافظ تعليمات مشددة بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بتكرار مثل هذه المخالفات أو تركها حتى تتفاقم، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي الإزالة في المهد قبل أن تتحول المخالفة إلى أمر واقع يصعب التعامل معه.

كما شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء المدن ونوابهم والفرق الهندسية بالشارع، لرصد أي محاولة بناء مخالف والتعامل معها فورًا، قبل أن تتحول إلى واقع يفرض أعباء إضافية على الدولة ويهدر المال العام.


وأكد الدكتور حسام عبد الفتاح أنه لن يُسمح بوجود أي مخالفة بناء على أرض محافظة القليوبية، موضحًا أنه تم وضع جدول زمني بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بجميع المخالفات المرصودة.
كما أكد محافظ القليوبية أن المحافظة جاءت في المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في الموقف التنفيذي لملف الإزالات خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 28، مشيرًا إلى استمرار العمل بنفس الوتيرة لتحقيق أعلى معدلات التنفيذ خلال المرحلة الثالثة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وأشار المحافظ إلى أن المباني المخالفة للرسومات الهندسية والاشتراطات البنائية تمثل خطراً داهمًا على حياة المواطنين وسلامتهم، وهو أمر لا يمكن التهاون معه تحت أي ظرف.

وفي ختام الجولة، حذر المحافظ من أن العقوبات ستكون رادعة، وقد تصل إلى الإحالة للنيابة العسكرية لكل من يثبت تورطه في أعمال البناء المخالف أو التستر عليها، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في التصدي بكل حسم للمخالفات وتحقيق الانضباط العمراني.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

القليوبية الخصوص إزالة التعديات محافظة القليوبية حملة مكبرة

