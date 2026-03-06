نقيب مهندسي القليوبية يتفقد عملية التصويت لانتخاب النقيب العام

أجرى المهندس تامر رمضان نقيب مهندسي القليوبية، جولة لتفقد اللجان الانتخابية بمقر نقابة المهندسين ببنها، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير الأجواء التنظيمية المناسبة للمهندسين للإدلاء بأصواتهم في إطار متابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المرحلة الثانية، وذلك وسط إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.



وأدلى نقيب مهندسي القليوبية بصوته في الانتخابات الجارية لاختيار النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين للنقابة العامة، مؤكدا على أهمية المشاركة الإيجابية للمهندسين في العملية الانتخابية، باعتبارها أحد ركائز العمل النقابي وتعزيز المسار الديمقراطي داخل النقابة.

وأهابت نقابة المهندسين بالقليوبية بجميع المهندسين سرعة التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية والمشاركة الفعّالة في الانتخابات وممارسة حقهم النقابي.

وأشار نقيب مهندسي القليوبية، إلى أن نحو 34 ألف مهندس من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بمحافظة القليوبية لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، حيث يدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام للمهندسين من بين 19 مرشحا يتنافسون على المنصب على مستوى الجمهورية.

كما تتضمن العملية الانتخابية اختيار الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، حيث يتم انتخاب 11 عضوا من بين 140 مرشحا يتنافسون على هذه المقاعد، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية داخل النقابة.