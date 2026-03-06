ضبط 222 شيكارة دقيق وتحرير 73 مخالفة خلال حملات تموينية بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملات تفتيشية مكثفة بعدد من المراكز والمدن، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور حسام الدين عبدالفتاح محافظ القليوبية بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وجاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية المختلفة، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل.

وشملت الحملات مناطق قها وحي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة وبنها وكفر شكر، حيث جرى المرور على المخابز البلدية وبدالي التموين ومنافذ “جمعيتي” ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة انتظام العمل وصرف المنحة الإضافية للمواطنين.

قطاع المخابز

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات في قطاع المخابز، حيث تم تحرير 49 مخالفة تموينية تنوعت بين التصرف في 222 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.



كما تم تحرير 8 تقارير مخالفة ضد بعض بدالي التموين ومنافذ “جمعيتي” لعدم الإعلان عن الأسعار، والغلق في مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين.

وفي مجال الأنشطة التجارية المختلفة، تم تحرير 4 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار