ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
محافظات

محافظ القليوبية يوجه بتطوير كورنيش القناطر الخيرية بهوية تراثية

إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المرحلة "د" من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، إلى جانب استعراض مخطط تطوير كورنيش القناطر الخيرية، بحضور اللواء مدحت عبد الرحمن رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام.


واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مكتب الاستشاري حول الرسومات الهندسية ونسب التنفيذ الحالية والتصور النهائي للممشى، حيث تضمن العرض الخدمات المزمع تنفيذها، والتي تشمل مناطق ترفيهية ومساحات للتنزه وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال ومحال تجارية، مع التركيز على نوعية الخامات المستخدمة وتوزيع المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية، ومراعاة فروق المناسيب بطول الممشى بما يضمن تحقيق تجربة حضارية متكاملة للمواطنين.

تكثيف الأعمال الجارية 

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال الجارية في المرحلة الحالية، والتي تتضمن تدبيش جسر النيل وصب البلاطات الخرسانية الأرضية، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تعزيز الجانب الترفيهي والرياضي مع الحفاظ على مجانية الممشى بالكامل، إيمانًا بحق المواطنين في الاستمتاع بالنيل، وبما يضمن تحقيق رؤية مفتوحة ومباشرة للنهر وإبراز الوجه الحضاري للمدينة.
كما ناقش الاجتماع مخطط تطوير كورنيش مدينة القناطر الخيرية بطول 1100 متر، حيث تم استعراض المداخل والمخارج والمطالع والمنازل الخاصة بالمشروع، ووجه المحافظ باستغلال المساحات المتاحة بالشكل الأمثل، مع التأكيد على الحفاظ على الهوية البصرية والتاريخية للمدينة ودمج الطابع التراثي في التصميم، ليكون المشروع امتدادًا طبيعيًا لجماليات القناطر العريقة، وذلك ضمن خطة العام المالي الجاري لتحويل الكورنيش إلى منطقة جذب سياحي ومتنفس حضاري جديد يضاف إلى الحدائق الشهيرة بالمدينة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية ممشى أهل مصر كورنيش القناطر الخيرية

