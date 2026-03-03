قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
محافظات

محافظ القليوبية يعقد لقائه الجماهيري الأول بمجلس مدينة شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، لقائه الجماهيري الأول مع المواطنين بمقر مجلس مدينة شبرا الخيمة، لبحث ومناقشة مشكلات أهالي مدن شبرا الخيمة، قليوب، والقناطر الخيرية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء والمدن المعنية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.


في مستهل اللقاء، التقى المحافظ بالمواطنين في اجتماع مفتوح قبل بدء المقابلات الفردية، مؤكدًا أن نهج المحافظة سيستمر في عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري، لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين. وأوضح أن الجهاز التنفيذي للدولة موجود لخدمة المواطن أولًا وأخيرًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة التواجد جنبًا إلى جنب مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها وفقًا للقانون.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بحلول فورية لعدد من الحالات، تضمنت توفير «باكية» تجارية لأحد المواطنين من أصحاب المعاشات لمساعدته على إقامة مشروع صغير، وتوفير فرص عمل لعدد من السيدات بالقطاع الخاص بما يتناسب مع ظروفهن، فضلًا عن الموافقة على منح «عمل مخفف» لإحدى العاملات بإحدى المدارس مراعاةً لظروفها الصحية، وانتداب معلمة للعمل بمحافظة القاهرة لتقريب محل إقامتها.

كما أصدر المحافظ توجيهات عاجلة بشأن شكوى غلق أحد الشوارع، حيث وجّه الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني بسرعة المعاينة الميدانية ومراجعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ووجّه كذلك بمعاينة أحد العقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير معاش «تكافل وكرامة» لسيدة تعول أطفالًا من ذوي الهمم، إلى جانب بحث توفير فرصة عمل مناسبة لها لتحسين مستوى معيشتها.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن المتابعة الجادة لتنفيذ التوجيهات هي الضمان الحقيقي لتحقيق رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

