مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية

لقي 3 شباب مصرعهم إثر حادث أليم على الطريق الدائري بأم بيومي أثناء توجههم لعملهم صائمين، عندما اصطدمت دراجتهم النارية بسيارة، ما أسفر عن وفاة كل من: حسن محمد محمد عبدالعليم خليل ومحمود صلاح سلامة محمد أحمد وبسام علي محمد عبدالغني أبوكلنج.



وجرى نقل المصاب الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجميعهم يعملون بمهنة نجار مسلح. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.



وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للعزاء، حيث نعى أهالي قرية الشرفا الثلاثة ووصفوهم بأنهم خيرة شباب البلدة، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.



وأقيمت مراسم التشييع من مسجد المدينة المنورة بقرية الشرفا بالقناطر الخيرية، وسط حضور الأهالي والدعاء للشبان الثلاثة بالرحمة، في مشهد حزين مملوء بالأسى.