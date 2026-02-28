ضحايا الغاز.. الحزن يسيطر على أهالي القليوبية قبل استلام جثامين زوجين وطفليهما|فيديو

سادت حالة من الحزن الشديد أمام مشرحة مستشفي بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، علي أسرة زوج وزوجة وطفليهما، والذين لقوا مصرعهم جميعا إثر تسرب الغاز بشقتهم بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب.



ولقيت أسرة بأكملها مكونة من زوجين وطفلين تؤم مصرعهما إثر تسرب غاز ب منطقة أم بيومي التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، جرى نقل الجثامين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ بالعثور علي 4 جثث متوفين داخل منزلهما بمنطقة ام بيومى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بقيادة مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونى مباحث المركز إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارتي إسعاف، لكشف ملابسات الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وفاة شاب يُدعى "خليل" يبلغ من العمر 28 عامًا، وزوجته، وطفليهما التوأم (طفلة وطفلة) يبلغان من العمر ثلاث سنوات ونصف، إثر تعرضهم لاختناق حاد نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل الشقة.



تم نقل الجثامين إلى مستشفى قليوب، تحت تصرف جهات التحقيق.