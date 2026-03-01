قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
محافظات

مديرية أوقاف القليوبية تطلق سباق التميز لاختيار أفضل مقرأة قرآنية

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف
إبراهيم الهواري

أعلن الشيخ،عبدالرحمن رضوان، مدير مديرية أوقاف القليوبية، عن إطلاق مسابقة كبرى لاختيار "أفضل مقرأة قرآنية" على مستوى مساجد المحافظة، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف للنهوض بالمقارئ الرسمية والارتقاء بالأداء القرآني داخل بيوت الله.

تجويد التلاوة 


وأكد مدير مديرية أوقاف القليوبية أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز روح التنافس المحمود بين الأئمة وأعضاء المقارئ، بما يسهم في تجويد التلاوة، وترسيخ الالتزام بالضوابط المنهجية المعتمدة، وإبراز النماذج المتميزة في خدمة كتاب الله عز وجل ، مشيرًا إلى أن التكريم سيكون تكريمًا خاصًّا يليق بحملة القرآن، حيث يقوم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتكريم المقرأة الفائزة تقديرًا لجهودها وتميزها.


وأوضح أن لجان التقييم ستعمل وفق معايير دقيقة تضمن النزاهة والشفافية، من أبرزها: الإتقان والأداء: جودة التلاوة، وضبط أحكام التجويد، وسلامة المخارج زالانضباط والانتظام: مدى التزام أعضاء المقرأة بالمواعيد ونسبة الحضور زالإقبال والتفاعل: حجم المشاركة من رواد المسجد وتأثير المقرأة في المجتمع المحيط والأثر الدعوي ودور المقرأة في نشر ثقافة التلاوة الصحيحة وترسيخ القيم القرآنية.
وأضاف أن الهدف من المسابقة يتجاوز حدود المنافسة، ليكون خطوة عملية نحو تحويل مساجد القليوبية إلى منارات إشعاع قرآني، تسهم في بناء وعي رشيد، وتحصين النشء والشباب بالعلم الصحيح والفهم المستنير.


وتأتي هذه المسابقة تجسيدًا للرؤية المتجددة التي تنتهجها وزارة الأوقاف في دعم الكوادر القرآنية بالمحافظات، وتفعيل دور المقارئ الرسمية، بما يسهم في إعداد جيل متقن لكتاب الله، معتز بدينه، واعٍ برسالته.

