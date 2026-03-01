مجموعة مصر .. تعرف على كافة السيناريوهات المتعلقة باحتمالية انسحاب ايران من كأس العالم فى أمريكا

تصاعدت المخاوف بشأن مشاركة منتخب إيران لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد أن شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين واشنطن وطهران.

هذا التصعيد جعل المشاركة الإيرانية في البطولة المقررة صيف العام المقبل موضع تساؤل كبير وأثار احتمال إعادة توزيع المقاعد الآسيوية مع ترشيح الإمارات والعراق كبدائل محتملين في حال انسحاب المنتخب الإيراني رسميا.

وأشار موقع " سبورت ببل " الرياضي إلى أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أقر بأن مشاركة المنتخب الوطني في المونديال أصبحت غير مرجحة في أعقاب الضربات الأمريكية ضد أهداف استراتيجية داخل إيران والتي وصفها المسؤولون بـ"عمليات قتالية كبرى".

ووفق تصريحات مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني فإن القرار النهائي بشأن المشاركة يعود إلى القادة الرياضيين في البلاد في وقت أعلن فيه تعليق الدوري المحلي حتى إشعار آخر في مؤشر على حجم التأثر بالأوضاع الحالية على مستوى كرة القدم الإيرانية.

مجموعة مصر

القرعة التي أُجريت مؤخراً وضعت منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني ثلاث مباريات في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية تبدأ بمواجهة نيوزيلندا في 15 يونيو بمدينة لوس أنجلوس ثم مواجهة بلجيكا في 21 يونيو بالمدينة نفسها قبل أن يختتم مشواره بمواجهة مصر في 26 يونيو بمدينة سياتل.

ويثير السيناريو السياسي القائم المخاوف من أن تتطور هذه المواجهات إلى أزمة كبيرة خصوصاً في حال تأهل إيران لملاقاة الولايات المتحدة في دور الـ16 وهو احتمال يصنف أمنيا بأنه "عالي المخاطر" في ظل التوترات العسكرية المستمرة.

سيناريو الانسحاب الإيراني

في حال انسحاب إيران تشير التقديرات إلى أن منتخب الإمارات سيكون المرشح الأبرز لشغل المقعد الشاغر نظراً لكونه أعلى المنتخبات الآسيوية تصنيفاً التي لم تتأهل مباشرة.

ويظل منتخب العراق طرفا محوريا في المعادلة إذ ينتظر مواجهة الفائز من بين بوليفيا أو سورينام في الملحق العالمي.

السيناريوهات المحتملة تشير إلى إمكانية منح العراق مقعد إيران المباشر فيما قد ينقل منتخب الإمارات إلى الملحق لتحديد مقعده في البطولة.

فيفا يراقب

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من جانبه أعلن أنه يراقب المستجدات عن كثب دون اتخاذ موقف نهائي حتى الآن حيث أكد الأمين العام ماتياس جرافستروم أن "من المبكر التعليق بالتفصيل لكننا نتابع التطورات عن كثب لضمان تنظيم بطولة آمنة بمشاركة جميع المنتخبات المؤهلة".

تأثير التصعيد العسكري

العمليات العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل على أهداف استراتيجية داخل إيران فرضت واقعا جديدا عطل تحضيرات المنتخب الإيراني للمونديال وجعل الأجواء غير مستقرة للمنتخب قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة.

تعليق الدوري المحلي وتأجيل المباريات يعكس حجم التأثير على اللاعبين والفرق مما قد يضعف جاهزيتهم البدنية والفنية ويزيد احتمالية الانسحاب من البطولة.

ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى أن استمرار التصعيد العسكري يضعهم أمام "اختبار صعب" لتحديد موقفهم وسط مخاوف أمنية محتملة حول سلامة اللاعبين وأعضاء الوفد الرياضي أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة وهو ما يضاعف التعقيدات أمام "فيفا" في ضمان سلامة البطولة.

أبعاد سياسية ورياضية متشابكة

الأزمة الإيرانية ليست مجرد مسألة رياضية بل تتقاطع مع أبعاد سياسية وأمنية بالغة الحساسية خصوصاً أن المشاركة الإيرانية كانت مقررة على الأراضي الأمريكية مباشرة وهو ما يضع "فيفا" أمام تحد غير مسبوق بين إدارة بطولة عالمية والحفاظ على سلامة الفرق المشاركة.

إذا انسحب منتخب إيران رسمياً فإن الكرة ستكون في ملعب "فيفا" لتفعيل لوائح تعويض الفرق المنسحبة والتي تنص عادة على منح فرصة للمنتخب الأعلى تصنيفاً في نفس القارة أو وصيف الملحق القاري وهو ما يضع الإمارات والعراق تحت المجهر مع احتمالات كبيرة لتغيير خريطة التصفيات الآسيوية قبل أشهر من انطلاق المونديال.