الرياضة في زمن الصراع.. لماذا أصبح استقرار دوري أبطال آسيا رهينا بتطورات الحرب على إيران؟

في تطور جديد يعكس حجم التأثيرات المتسارعة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي بتأجيل مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في منطقة الغرب وسط حالة من الترقب والحذر تسيطر على المشهد الرياضي القاري في ظل تداعيات سياسية وأمنية غير مسبوقة تهدد استقرار المسابقات الكروية في القارة.

ولم تعد كرة القدم بعيدة عن أصداء الحرب الدائرة في المنطقة فمع تصاعد العمليات العسكرية وتوسع نطاق التوتر بات من الصعب ضمان سلامة التنقلات الجوية وتأمين البعثات الرياضية وتوفير بيئة مستقرة لإقامة المباريات وهو ما دفع الاتحاد القاري إلى التحرك سريعاً بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية والأندية المعنية.

وجاء القرار بعد تقييم أمني شامل للأوضاع في عدد من دول غرب آسيا خاصة في ظل احتمالات اتساع رقعة المواجهات وتأثير ذلك على حركة الطيران والمطارات والبنية التحتية فضلاً عن المخاوف المتعلقة بسلامة الجماهير واللاعبين.

الأمين العام للاتحاد داتو ويندسور أكد في تصريحات صحفية أن الاتحاد يتعامل مع المستجدات بحذر بالغ وأن جميع السيناريوهات التنظيمية مطروحة على الطاولة مشدداً على أن الأولوية القصوى تبقى لسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير مع الحفاظ في الوقت ذاته على نزاهة وعدالة المنافسة.

هل يتحول النظام إلى التجمع المركزي؟

السيناريو البديل المطروح بقوة يتمثل في استكمال البطولة بنظام التجمع المركزي خلال شهر أبريل المقبل بحيث لا تبدأ النهائيات من ربع النهائي كما هو مقرر بل من دور الـ16 حال تعذر إيجاد مواعيد مناسبة لإقامة مواجهات الذهاب والإياب بالنظام التقليدي.

هذا الطرح يعكس الضغط الناتج عن الحرب إذ إن استمرار نظام الذهاب والإياب يتطلب تنقلات دولية متكررة في توقيت بالغ الحساسية ما قد يعرض الفرق لمخاطر أمنية أو عراقيل تشغيلية غير متوقعة.

ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026 بعد إجراء القرعة في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور لتحديد مسار الفرق نحو اللقب.

الأندية المتضررة

التأجيل لا ينعكس فقط على الجدول الزمني بل يمتد تأثيره إلى الجوانب الاقتصادية فالأندية المشاركة خاصة في السعودية وقطر والإمارات وإيران كانت قد أعدت برامجها الفنية والتجارية وفق الجدول المعلن مسبقا.

ومن أبرز المواجهات التي كانت مرتقبة:

الدحيل القطري أمام الأهلي السعودي

السد القطري ضد الهلال السعودي

شباب الأهلي الإماراتي في مواجهة تراكتور الإيراني

الوحدة الإماراتي أمام الاتحاد السعودي

وتضم البطولة أندية ذات ثقل مالي وجماهيري مثل الهلال والاتحاد والأهلي السعودي والسد ما يعني أن أي تأجيل أو تعديل في النظام قد يؤثر على عقود الرعاية والبث والإيرادات الجماهيرية.

كما أن الأندية الإيرانية وعلى رأسها تراكتور تواجه تحديات مضاعفة تتعلق بالسفر والعقوبات والظروف الداخلية وهو ما يجعل مشاركتها في ظل الحرب مسألة معقدة تنظيمياً وأمنياً.

انعكاسات الحرب على الرياضة الآسيوية

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لم تؤثر فقط على المسابقة الأبرز للأندية في غرب القارة بل دفعت الاتحاد الآسيوي أيضاً إلى دراسة وضع البطولة الثانية أبطال آسيا 2 تحسباً لأي تصعيد إضافي.

وتتمثل أبرز نتائج الحرب على المستوى الرياضي في تعطل الأجندة القارية وإعادة جدولة المباريات يخلق ضغطا هائلا على الأجندة خاصة مع تداخل البطولات المحلية والقارية بالاضافة الى ارتفاع تكاليف التأمين والسفر فشركات الطيران والتأمين تفرض قيوداً إضافية أو ترفع الأسعار في مناطق التوتر.

كما من نتائج الحرب تراجع الحضور الجماهيري فالمخاوف الأمنية تقلل الإقبال على الملاعب بالاضافة الى مخاطر انسحاب بعض الأندية ففي حال تفاقمت الأوضاع أو فرضت قيود سفر صارمة.

وفق لائحة البطولة تقام الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة ضمن تجمع مركزي مع قرعة موجهة تضمن توازن المواجهات بين أندية الشرق والغرب.

ومن اللافت أن النظام يحمي الفريقين الأعلى تصنيفا في الشرق والغرب من المواجهة المباشرة حتى النهائي وهما ماتشيدا زيلفيا ممثل الشرق والهلال ممثل الغرب حيث يتم وضعهما في مسارين منفصلين.

هذا النظام يعكس توجها واضحا للحفاظ على القيمة التسويقية والفنية للنهائي خاصة في ظل سعي الاتحاد الآسيوي لتعزيز مكانة البطولة قارياً وعالمياً.