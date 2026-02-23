قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

مجدي سلامة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026.

وتستضيف السعودية نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة هذه النسخة في الفترة من 16 حتى 26 أبريل المقبل لعام 2026.

وتقرر أن تُقام هذه القرعة المرتقبة يوم 25 مارس المقبل، وذلك في مقر الاتحاد القاري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتهدف هذه القرعة بشكل رئيسي إلى تحديد المسار الكامل للفرق المتأهلة، بدءًا من مواجهات الدور ربع النهائي، مروراً بالدور نصف النهائي، ووصولاً إلى المباراة النهائية الكبرى التي ستتوج بطل هذه النسخة الاستثنائية، وذلك وفقاً للائحة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن توزيع الأندية المتأهلة سيتم دون الاعتماد على تصنيف مسبق أو الاستناد إلى نتائج مرحلة الدوري والترتيب النهائي المعتمد رسميًا.

الاتحاد الآسيوي ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا

