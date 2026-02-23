مياه الإسكندرية تبحث تفعيل منظومة الشراء الموحد وتعزيز إستدامة المخزون

عقد المهندس سيد حسن ريان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء قطاعات الإنتاج والتوزيع والقطاع الفني، ومديري عموم الإنتاج والتوزيع، ومدير عام العقود والمشتريات، وذلك لمناقشة الاحتياجات الفعلية للشركة خلال المرحلة المقبلة.

تناول الاجتماع استعراض خطط التشغيل والصيانة، وحصر الاحتياجات بدقة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة في عمليات الشراء.

وأكد “ريان” أن تطبيق منظومة الشراء الموحد يمثل خطوة استراتيجية نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد، مشددًا على أن التخطيط السليم للاحتياجات وربطها بالمخزون الاستراتيجي يضمن استمرارية العمل دون معوقات، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف: أننا نعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الموارد، وتفعيل منظومة الشراء الموحد بما يضمن الشفافية والسرعة في الإجراءات، ويعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات التشغيل والصيانة بشكل مستدام وهدفنا الدائم هو تأمين مستلزمات العمل بجودة عالية وفي التوقيت المناسب، دعمًا لإستقرار الخدمة وتحقيقًا لصالح المواطن.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الشركة على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية، بما يدعم خطط التطوير المستدام ويرسخ مبادئ الكفاءة والإنضباط المؤسسي، تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تطبيق منظومة الشراء الموحد، وتعزيز كفاءة التوريد وضمان استدامة المخزون الإستراتيجي