قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الإسكندرية تبحث تفعيل منظومة الشراء الموحد وتعزيز إستدامة المخزون

اجتماع بمياه الإسكندرية
اجتماع بمياه الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد المهندس سيد حسن ريان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء قطاعات الإنتاج والتوزيع والقطاع الفني، ومديري عموم الإنتاج والتوزيع، ومدير عام العقود والمشتريات، وذلك لمناقشة الاحتياجات الفعلية للشركة خلال المرحلة المقبلة.

تناول الاجتماع استعراض خطط التشغيل والصيانة، وحصر الاحتياجات بدقة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة في عمليات الشراء.

وأكد “ريان” أن تطبيق منظومة الشراء الموحد يمثل خطوة استراتيجية نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد، مشددًا على أن التخطيط السليم للاحتياجات وربطها بالمخزون الاستراتيجي يضمن استمرارية العمل دون معوقات، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف: أننا نعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الموارد، وتفعيل منظومة الشراء الموحد بما يضمن الشفافية والسرعة في الإجراءات، ويعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات التشغيل والصيانة بشكل مستدام وهدفنا الدائم هو تأمين مستلزمات العمل بجودة عالية وفي التوقيت المناسب، دعمًا لإستقرار الخدمة وتحقيقًا لصالح المواطن.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الشركة على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية، بما يدعم خطط التطوير المستدام ويرسخ مبادئ الكفاءة والإنضباط المؤسسي، تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تطبيق منظومة الشراء الموحد، وتعزيز كفاءة التوريد وضمان استدامة المخزون  الإستراتيجي

الإسكندرية مياه الشرب الشراء الموحد استدامة المخزون قطاع الانتاج والتوزيع العضو المنتدب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: نمو ملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر وإنجلترا

جانب من اللقاء

محمد عوض تاج الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية

الأنبا إيلاريون

الأنبا إيلاريون يدشن مذبـ.ــحي الملاك ميخائيل والبابا كيرلس السادس بقرية أبو حمرة

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد