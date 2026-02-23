القيادة المركزية الأمريكية: الاستعدادات العسكرية بالشرق الأوسط على أعلى مستوى

أكد المتحدث باسم القيادة المركزية العسكرية الأمريكية تيم هوكنز ، اليوم الاثنين أن الجيش جاهز لمواجهة أي تهديد، لافتا إلى السلوك العدائي الإيراني تجاه القوات الأمريكية في مناسبات مختلفة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية العسكرية الأمريكية، في تصريحات لفضائية "الغد" إنه لا يستطيع التكهن بأي أسباب مستقبلية لحجم الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط.

وأشار تيم هوكنز إلى مواصلة العمل والتدريب في المنطقة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين، مضيفا أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط على أعلى مستوى لتنفيذ الأولويات المحددة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدران مطلعان على المناقشات الداخلية، لموقع أكسيوس بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكي، الجنرال دان كين، نصح الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بأن شنّ حملة عسكرية ضد إيران قد ينطوي على مخاطر جسيمة، لا سيما احتمال التورط في صراع طويل الأمد.

ورفضت إيران الاستجابة لمطالب ترامب بشأن برنامجها النووي وأسلحتها، وهو موقف أثار حيرة المسؤولين الأمريكيين، في ظلّ مناورات حافة الهاوية الخطيرة، مع حشد السفن الحربية والطائرات المقاتلة الأمريكية قبالة سواحلها.