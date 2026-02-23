قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
جمال العدل: الخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكليف دفعة 2023.. العلاج الطبيعي تتحرك قضائيا وبرلمانيا لحل الأزمة

سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي
سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي
الديب أبوعلي

عقدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، بتكليف من الدكتور سامي سعد، النقيب العام؛ لمناقشة تداعيات قرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة يوم الخميس 19 فبراير بشأن خريجي دفعة 2023، والتي اقتصرت على تكليف 1366 دكتور علاج طبيعي فقط، وهو ما أعلنت النقابة رفضها التام له، واصفة القرار بأنه مخيب للآمال والطموحات.

شارك في الاجتماع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، وهم: الدكتور حافظ شوقي (وكيل النقابة)، الدكتور أمير صالح (وكيل النقابة)، الدكتور خاطر جاد (الأمين العام)، الدكتور أحمد عزت (أمين الصندوق)، الدكتور عبد الله إبراهيم (الأمين العام المساعد)، والدكتور صمويل نصيف (أمين الصندوق المساعد).

كما حضر ممثلو الإدارتين القانونية والمالية بالنقابة، إلى جانب عدد من خريجي الدفعة، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة مقترحاتهم، وطمأنتهم بأن النقابة تضع كافة إمكاناتها للدفاع عن حقهم الأصيل في التكليف، مع رفضها التام لتطبيق نظام «الاحتياج» بشكل مفاجئ وبأثر رجعي على طلاب التحقوا بالكلية في ظل نظام تكليف شامل.

وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة المكتب، المستندات والخطابات الرسمية المتبادلة بين النقابة ووزارة الصحة خلال الفترات الماضية، مؤكدة أنها لم توافق في أي مرحلة على تقليص أعداد المكلفين، وأن مطلبها الثابت هو التكليف الكامل للدفعة.

وأشار أعضاء هيئة المكتب إلى وجود عجز واضح في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدين أن سوق العمل الحكومي لا يزال بحاجة ماسة إلى خدمات العلاج الطبيعي، وأن الأزمة تعود إلى سوء التوزيع والتنظيم الإداري من الجهات المعنية.

وطالبت النقابة بفتح مجالات التكليف في المستشفيات الجامعية، ومراكز الشباب، ووحدات الرعاية الأساسية، وتفعيل دور العلاج الطبيعي في العناية المركزة والأقسام الداخلية.

ولفتت إلى أنها سبق أن عرضت التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لتجهيز وحدات طب الأسرة، بما يسهم في توفير فرص عمل للخريجين وخدمة أفضل للمواطنين.

وأسفر الاجتماع عن بلورة خطة تحرك رسمية تضمنت عدة قرارات، من بينها تكليف الإدارة القانونية بالتضامن مع كل الدعاوى القضائية المقامة من الدفعة أمام القضاء الإداري بـمجلس الدولة المصري؛ للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف، والمطالبة بإلغائها.

كما تقرر فتح اعتماد مالي مفتوح؛ لنشر مناشدات رسمية عاجلة إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عبر مختلف وسائل الإعلام؛ للتدخل وتوجيه الجهات المعنية بتكليف الدفعة كاملة، وتأجيل تطبيق نظام «التكليف طبقًا للاحتياج» لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.

وقررت هيئة المكتب كذلك تفعيل خطة تحرك برلماني موسعة، تشمل إعداد مذكرات تفصيلية لتقديمها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما الصحية، مع تكليف رؤساء النقابات الفرعية بعقد لقاءات عاجلة مع نواب البرلمان في دوائرهم، لحثهم على تقديم طلبات إحاطة لوزير الصحة بشأن الأزمة.

كما تم الاتفاق على دراسة آليات التنسيق القانوني والبرلماني المشترك مع نقابات المهن الطبية الأخرى المتضررة من القرار ذاته، مثل نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة، لتوحيد الجهود في مواجهة تداعيات القرار.

وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي استمرارها في متابعة ملف التكليف بشكل لحظي، واتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة، ومنع الإضرار بمستقبلهم المهني وفرصهم في العمل الحكومي والتدريب والتطوير.

وسبق للنقابة، أن ناشدت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وقف إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة، وربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل الفعلية، كما خاطبت الأمين العام للمستشفيات الجامعية للمطالبة بتكليف الخريجين بجميع المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في خدمات العلاج الطبيعي، والتي تُقدَّم أحيانًا من غير المتخصصين.

النقابة العامة للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي اللجنة العليا للتكليف خريجي دفعة 2023 تكليف التكليف وزارة الصحة المستشفيات الجامعية وزارة التعليم العالي وزارة الشباب والرياضة العلاج الطبيعي القضاء الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل

أسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبايل

الجمارك

4.242 مليون جنيه حصيلة الجمارك من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

سعر الذهب في مصر

اسعار الذهب الان.. عيار 21 مفاجأة

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد