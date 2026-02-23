كهرباء الإسماعيلية تتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق كهرباء الإسماعيلية على طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز سيرجي أكا هدف تقدم كهرباء الإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول

وخاض فريق كهرباء الإسماعيلية المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي الجابري

الدفاع: كريم يحيى - إبراهيم عوض - رميو

الوسط: الشاذلي - سيرجي أكا - تاحا - عصام الفيومي - إسلام عبد النعيم

الهجوم: علي سليمان - بواتينج

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: خالد عوض، عمر طارق، محمد فتح الله، أحمد علاء.

الوسط: محمد عاطف، أحمد طارق، علي حمدي، كريم طارق.

الهجوم: إسلام محارب، ديلسون كاموني.