قائمة بيراميدز في مواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد المحلة في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وتشهد قائمة بيراميدز غياب كريم حافظ بسبب الإيقاف للحصول على 3 بطاقات صفراء خلال المباريات الأخيرة.