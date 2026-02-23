قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
رياضة

بدون حضور جماهيري.. تعديل مفاجئ لموعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي بسبب رمضان

بيراميدز
بيراميدز
علا محمد

أجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعديلا على موعد مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والذي يجمع بين الجيش الملكي المغربي ونادي بيراميدز، بسبب مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وقرر الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين في التاسعة (بتوقيت المغرب)، الحادية عشرة (بتوقيت القاهرة) يوم الجمعة 13 مارس المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط (بدون حضور جماهير).


وكتب الإعلامي أمير هشام عبر فيسبوك:"مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في ذهاب دور ربع النهائي على الملعب الأولمبي في العاصمة الرباط ستقام بدون حضور جماهيري، تطبيقا لعقوبات كاف ضد الجيش الملكي ".

وجاء التعديل النهائي بسبب مواعيد شهر رمضان فى العاصمة الرباط، ومواقيت صلاة المغرب وموعد الإفطار.

ويستضيف بيراميدز، بطل أفريقيا وحامل اللقب، نظيره الجيش الملكي في مباراة الإياب في التاسعة مساء السبت 21 مارس المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعديلا على موعد مباراة الذهاب النهائي من دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي بيراميدز

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

