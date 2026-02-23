بدون حضور جماهيري.. تعديل مفاجئ لموعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي بسبب رمضان

أجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعديلا على موعد مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والذي يجمع بين الجيش الملكي المغربي ونادي بيراميدز، بسبب مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وقرر الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين في التاسعة (بتوقيت المغرب)، الحادية عشرة (بتوقيت القاهرة) يوم الجمعة 13 مارس المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط (بدون حضور جماهير).



وكتب الإعلامي أمير هشام عبر فيسبوك:"مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في ذهاب دور ربع النهائي على الملعب الأولمبي في العاصمة الرباط ستقام بدون حضور جماهيري، تطبيقا لعقوبات كاف ضد الجيش الملكي ".

وجاء التعديل النهائي بسبب مواعيد شهر رمضان فى العاصمة الرباط، ومواقيت صلاة المغرب وموعد الإفطار.

ويستضيف بيراميدز، بطل أفريقيا وحامل اللقب، نظيره الجيش الملكي في مباراة الإياب في التاسعة مساء السبت 21 مارس المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.