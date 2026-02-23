أحمد رمزي: "فخر الدلتا" لا يشبه قصتي الحقيقية و تحول من 15 حلقة لـ30 لتصاعد أحداثه

أعرب الفنان الشاب أحمد رمزي عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها عن مسلسله الرمضاني "فخر الدلتا" ، مؤكدًا تقبّله لجميع الانتقادات، خاصة أن التجربة تُعد مخاطرة فنية لأن أغلب فريق العمل من الوجوه الجديدة، وهو ما اعتبره أمرًا أسعده ومنحه حماسًا أكبر.



وقال، خلال استضافته في برنامج "كأس إنرجي للدراما" مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر راديو إنرجي 92.1، إنه متفائل بالحلقات المقبلة، ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويحقق حالة من التفاعل والانبساط لدى المشاهدين.

وأوضح أن هناك بعض المشاهد التي تم تقديمها جاءت صادقة وحقيقية في إحساسها، لافتًا إلى أن القصة لا تشبه قصته الشخصية تحديدًا، لكنها تعكس واقع وتجارب الكثير من الشباب في الكفاح والبحث عن فرصة عمل.



وأضاف أنه لا يمانع في إجراء أي تغيير شكلي من أجل أدواره المقبلة، حتى لو تطلّب الأمر حلق شاربه، مؤكدًا أن النجوم الكبار المشاركين في مسلسل فخر الدلتا كانوا دائمًا مصدر دعم وسند للفريق، ولم يبخلوا عليهم بالنصائح والاقتراحات التي ساهمت في تطوير الأداء.



وكشف أن المسلسل كان من المقرر أن يتكون من 15 حلقة فقط، قبل أن يتم تعديل مسار الأحداث وتطويرها ليصبح العمل في النهاية 30 حلقة كاملة.