قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للمرأة إمامة الرجال في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

هل يجوز للمرأة إمامة الرجال في الصلاة
هل يجوز للمرأة إمامة الرجال في الصلاة
محمد صبري عبد الرحيم

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي  تساؤلات بعض الفتيات حول جواز صلاة الحائض، موضحة أن الحائض لا تقرب الصلاة بنص الشرع الشريف، ويحرم عليها أداؤها في فترة العذر الشرعي، وإذا فعلتها لا تصح منها، ولا تُطالب بقضائها، مؤكدة أن ذلك من رحمة الله تعالى بالمرأة ومن التخفيف والتيسير عليها، وأنها تُؤجر بنيتها إذا كانت محافظة على العبادة في حال طهرها، وأن العذر الشرعي أمر كتبه الله على بنات آدم، ومع ذلك فتح الله لها أبواب عبادات أخرى تنال بها الأجر والثواب.

زكاة حلي المرأة

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة تتوقف على نية الاستعمال، فالحلي المتخذ للزينة والتزين والاستعمال الشخصي لا زكاة فيه ولو بلغ النصاب، أما إذا كان بنية الادخار فيُزكّى إذا بلغ ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، مشيرة إلى أن الجمع بين نية الزينة والانتفاع عند الحاجة لا يخرجه عن كونه للزينة ما دام الأصل في اقتنائه التزين.

إمامة المرأة للرجال

وبيّنت أن إمامة المرأة للرجال أو الصبيان المميزين لا تصح، بينما يجوز لها أن تؤم النساء، وتقف في وسط الصف الأول وتؤمهن بصوت تسمع به نفسها ومن بجوارها دون رفع، كما فرّقت في مسألة عدة المطلقة بين ما إذا كان الطلاق قضائيًا أو واقعًا باللفظ بين الزوجين، فالأصل أن العدة تبدأ من وقت وقوع الطلاق، وتكون بوضع الحمل للحامل، وثلاثة قروء لغير الحامل ممن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض.

إحرام المرأة يكون في وجهها

كما أشارت إلى أن إحرام المرأة يكون في وجهها وكفيها، فتُبقيهما مكشوفين وتلتزم بضوابط اللباس الشرعي دون تقيد بلون أو هيئة معينة، وأن قراءة القرآن للحائض بغير مس المصحف جائزة للحاجة كالتعلم أو التعليم أو لطمأنينة النفس.

 وأكدت كذلك أن تجميد البويضات لا مانع منه شرعًا إذا تم تحت إشراف طبي مأمون يضمن عدم الاختلاط، وأن يكون التخصيب – إن وُجد – بين زوجين حال قيام العلاقة الزوجية وبرضاهما، مع التأكيد على منع أي إجراء يؤدي إلى اختلاط الأنساب أو استخدام البويضات بعد الطلاق أو الوفاة، وبيّنت أن زوج الأخت ليس من المحارم لأن حرمته مؤقتة، وأن المحارم هم من حُرّم الزواج منهم على التأبيد بنصوص الشرع.
 

هل تصح صلاة الحائض حكم إمامة المرأة هل يجوز للمرأة إمامة الرجال في الصلاة دار الإفتاء أمينة الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يناقش مفهوم الفطرة وأثرها في بناء الإنسان المتوازن

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: التوبة السريعة بعد الذنب طريق النجاة ومحبة الله.. فيديو

الشيخ أحمد عصام فرحات

هل هناك كتب سماوية وأنبياء لم يذكرهم القرآن؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد