الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل بسلامة الله إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية.



قال جمال الوصيف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المتوقع أن يصل خلال الساعات القليلة المقبلة إلى المملكة العربية السعودية، وتحديداً إلى مدينة جدة، في زيارة أخوية، للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها العلاقات الثنائية بين البلدين.

مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي

وأشار إلى وجود مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يترأسه ولي العهد من الجانب السعودي، فيما يترأسه من الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد سبقت هذه الزيارة اجتماعات ولقاءات متعددة للأمناء من الجانبين.

وتابع، أن اللقاءات الثنائية المرتقبة ستتناول كذلك ملفات ذات اهتمام مشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل التطورات المتسارعة وتصاعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عما يشهده العالم من مستجدات.

وبيّن مراسل القاهرة الإخبارية أن القضية الفلسطينية من المتوقع أن تكون حاضرة على طاولة النقاش، وفقاً للمعلومات المتوافرة حتى الآن، إلى جانب الملف اليمني وتطوراته الأخيرة، إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة والرياض.