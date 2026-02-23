وزير خارجية فنزويلا يطالب بالإفراج الفوري عن مادورو

طالب وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل بينتو اليوم /الإثنين/ بالإفراج الفوري عن نيكولاس مادورو، الذي أُطيح به من منصبه كرئيس في غارة شنتها الولايات المتحدة في 3 يناير الماضي.

وطالب جيل - في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف- بالإفراج الفوري من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن "الرئيس الدستوري لجمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو موروس، وزوجته، السيدة الأولى سيليا فلوريس،" وفق صحيفة فنزويلا أناليسيز المحلية .

وقال : "شكّل 3 يناير 2026 نقطة تحول بالغة الخطورة.. أسفرت العملية العسكرية غير القانونية ضد بلادنا عن مقتل أكثر من مئة شخص واعتقال مادورو وزوجته تعسفياًوندد "جيل"، بهذه الأحداث، لافتا المجتمع الدولي إلى التفاوت العسكري الكبير مع الولايات المتحدة، وضرورة استئناف القنوات الدبلوماسية على قدم المساواة في السيادة.

وأكد - مجدداً - التزام الحكومة بالسلام والمصالحة الداخلية من خلال قانون العفو لعام 2026 بشأن التعايش الديمقراطي الذي تم سنّه مؤخراً.

يشار إلى أن مادورو، الذي حكم فنزويلا بين مارس 2013 وجرى اعتقاله من قبل القوات الأمريكية قبل نحو شهرين، محتجز حالياً لدى الولايات المتحدة مع زوجته، في انتظار محاكمتهما.

وقد دفع مادورو، البالغ من العمر 63 عاماً، ببراءته من تهم تهريب المخدرات، وأعلن أنه "أسير حرب".".