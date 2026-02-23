دير المُحرق يحتفل بالعيد الـ103 لنياحة القديس ميخائيل البحيري المُحرقي | صور

احتفل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام بعيد نياحة القديس الراهب القمص ميخائيل البحيري المُحرقي، وذلك أمس واليوم.

بدأت الاحتفالات مساء الأحد بموكب مهيب لرفات القديس في محيط الدير، وسط دق الأجراس وألحان التمجيد، وبمشاركة جمع غفير من الشعب، ثم توجه الموكب إلى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالدير حيث أُقيمت صلوات رفع بخور العشية والتمجيد.

وفي صباح اليوم أُقيم القداس الإلهي احتفالًا بالعيد الـ ١٠٣ على نياحته.

شارك في الصلوات ١٢ من أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة، فإلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، شارك في الصلوات، الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص، الأنبا يؤانس مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا غبريال أسقف بني سويف، الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، الأنبا رويس الأسقف العام لشرق آسيا وملبورن وتوابعها بأستراليا، الأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى، الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

إلى جانب مجمع رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة وجموع الشعب.