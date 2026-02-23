قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دير المُحرق يحتفل بالعيد الـ103 لنياحة القديس ميخائيل البحيري المُحرقي | صور

الدير المحرق
الدير المحرق
ميرنا رزق

احتفل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام بعيد نياحة القديس الراهب القمص ميخائيل البحيري المُحرقي، وذلك أمس واليوم.

بدأت الاحتفالات مساء الأحد بموكب مهيب لرفات القديس في محيط الدير، وسط دق الأجراس وألحان التمجيد، وبمشاركة جمع غفير من الشعب، ثم توجه الموكب إلى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالدير حيث أُقيمت صلوات رفع بخور العشية والتمجيد.

وفي صباح اليوم أُقيم القداس الإلهي احتفالًا بالعيد الـ ١٠٣ على نياحته.

شارك في الصلوات ١٢ من أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة، فإلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، شارك في الصلوات، الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص، الأنبا يؤانس مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا غبريال أسقف بني سويف، الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، الأنبا رويس الأسقف العام لشرق آسيا وملبورن وتوابعها بأستراليا، الأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى، الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

إلى جانب مجمع رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة وجموع الشعب.

المُحرق الراهب القمص ميخائيل البحيري القداس رهبان الكهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

مازدا 3 موديل 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2026 في السعودية

مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

شاهد | مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

نصائح للعناية بالسيارات والحفاظ عليها

نصائح للعناية بالسيارات والحفاظ عليها ؟

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد