في أجواء صومية مبهجة.. سيامة كاهن جديد لكنيسة هيستينجز بالمملكة المتحدة

في أجواء روحية مملوءة بالخشوع والفرح، شهدت كنيسة القديس برنابا الرسول بمدينة بريكسهيل أون سي بإنجلترا، صلوات القداس الإلهي التي ترأسها أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء، وسط حضور كنسي وشعبي مبهج.

صلى القداس كل من:

الأنبا أنطوني مطران أيرلندا وأسكتلندا وشمال شرق إنجلترا،

الأنبا برنابا مطران روما وتورينو،

الأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندنافية،

وذلك بكنيسة كنيسة القديس برنابا الرسول.

وخلال صلوات القداس الإلهي، أتم أصحاب النيافة وضع يد رسامة الشماس مينا حنا كاهنا باسم القس مينا، ليخدم كاهنا على مذابح كنيسة السيدة العذراء والقديس ثيؤدور بمدينة هيستينجز بالمملكة المتحدة.

رسامة كاهن جديد

وتأتي هذه الرسامة المباركة مع بداية مسيرة الصوم الكبير، لتؤكد أن الكنيسة تواصل رسالتها في إعداد خدام جدد يحملون أمانة الكلمة وخدمة الأسرار المقدسة، في مختلف الإيبارشيات خارج مصر، لتلبية احتياجات الرعاية الروحية لأبنائها في المهجر.

كما عبر الحضور عن سعادتهم بهذه المناسبة، مقدمين التهنئة للكاهن الجديد وأسرته، ومصلين أن يمنحه الرب نعمة وقوة وحكمة في خدمته، وأن يجعل حياته الكهنوتية مثمرة لمجد اسمه القدوس وبنيان الكنيسة.