قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر

رامز ليفل الوحش
رامز ليفل الوحش
حسن رضوان

تصاعدت معدلات البحث بين المواطنين عن عقوبات التنمر في القانون، وذلك بالتزامن مع الجدل المثار حول بعض البرامج الترفيهية، بعد أن تقدم النائب محمود السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمطالبة بوقف عرض برنامج «رامز ليفل الوحش»، معتبرًا أن ما يتضمنه من مواقف صادمة ومشاهد سخرية يمثل شكلًا من أشكال التنمر والإيذاء النفسي المخالف للقيم المجتمعية.

وأشار النائب إلى أن الرسالة الإعلامية يجب أن تقوم على نشر الوعي والفكر المستنير، وليس تقديم محتوى يقوم على السخرية أو الإهانة أو إلحاق الضرر النفسي بالآخرين، مؤكدًا أن بعض ما يعرض لا يتسق مع دور الإعلام في بناء المجتمع، ولا يعكس احترام القيم الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بصورة المرأة.

ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على موقف القانون المصري من ظاهرة التنمر، والعقوبات المقررة لمرتكبيها، والتي أقرها قانون العقوبات بشكل صريح لمواجهة هذه السلوكيات.

ما المقصود بالتنمر قانونًا؟

ووفقًا لقانون العقوبات، يعد تنمرًا كل سلوك يقوم على استعراض القوة أو التهديد أو استخدام وسائل غير مشروعة ضد شخص بقصد تخويفه أو السخرية منه أو التقليل من شأنه، سواء بسبب صفاته البدنية أو حالته الصحية أو مستواه الاجتماعي أو معتقده أو غير ذلك من الأسباب التي قد تؤدي إلى عزله اجتماعيًا أو الإساءة إليه.

عقوبات رادعة للمتنمرين

وينص القانون على معاقبة مرتكب جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، إذا ارتكبت الجريمة في صورة جماعية أو من شخص له سلطة على المجني عليه مثل أحد أفراد الأسرة أو القائمين على رعايته.

كما نص القانون على مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة، أو إذا توافرت أكثر من ظرف مشدد، بما يعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا لمواجهة ظاهرة التنمر والحد من انتشارها في المجتمع.
 

رامز ليفل الوحش المتنمرين عقوبات التنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

فينيسيوس

أزمة جديدة تهز الدوري الإسباني.. فينيسيوس في مرمى الهتافات وريال مدريد يدفع الثمن

محمد صلاح

البريمرليج لا يزال سوق الأثرياء .. هالاند الأغلى عالميا في رواتب اللاعبين.. ومحمد صلاح الأعلى بين نجوم العرب

صورة ارشيفية

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ليالي رمضان بالقاهرة والمحافظات واستمرار عروض المسرح بالإسكندرية

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد