تحقيقات وملفات

حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه

شقيق الشاب إسلام
شقيق الشاب إسلام
إبراهيم الهواري

كشف شقيق الشاب إسلام محمد صاحب واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها في القليوبية خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين، تدهور الحالة النفسية لشقيقه، مؤكدًا أنه حاول إنهاء حياته وتم إنقاذه.


وأضاف شقيقه أن حالته النفسية سيئة للغاية، وبدأ يعاني من نوبات غضب حادة منذ انتشار صوره ومقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التعليقات التي تداولها البعض تسببت له في حالة قهر شديدة.
وأضاف أنه حاولنا السيطرة على حالته بإعطائه مهدئات، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، ما اضطرنا  إلى إدخاله مستشفى الصحة النفسية، لتلقي العلاج اللازم.
واختتم حديثه مطالبًا بحق شقيقه، مؤكدًا أن ما تعرض له ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه وعلى أسرته.

تحقيقات الواقعة 

وتباشر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها، اليوم، نظر محاكمة المتهمين الستة في القضية، والمتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية «بدلة رقص» والتعدي عليه بقرية ميت عاصم.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين، في 11 فبراير 2026 بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد تجاه المجني عليه “إسلام محمد” وأسرته، بعدما توجهوا إلى مسكنه عقب التأكد من وجوده، واقتحموه نهارًا على مرأى ومسمع من ذويه، وألبسوه ملابس نسائية بقصد إهانته والنيل من رجولته، ثم اصطحبوه وجابوا به المنطقة تحت التهديد، ما تسبب في ترويع المجني عليه وأسرته وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وكان بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وأدوات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة اقترنت بجناية أخرى، تمثلت في خطف المجني عليه بالقوة والتهديد ونقله إلى مسكن المتهمين بعيدًا عن أعين أسرته، بمشاركة أكثر من شخص، وبعضهم حائز لأسلحة بيضاء، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة، إذ أشهر أحدهم سلاحًا أبيض في وجهه، وقام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالًا مخلة على النحو الوارد بالتحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهامهم بالقبض على المجني عليه واحتجازه دون وجه حق، وتقييد حريته، والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء «سنجة» وأدوات، ما أحدث به إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء جسده، وفقًا للتقرير الطبي والشرعي، والتي استلزمت علاجًا تجاوز 20 يومًا.
كما شمل الاتهام دخول مسكن المجني عليه وذويه بالقوة بقصد ارتكاب الجرائم المشار إليها، حال كونهم أكثر من شخصين وكان أحدهم يحمل سلاحًا.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين أيضًا تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بعدما صوروا المجني عليه داخل مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول في أوضاع مخلة، ثم نشروا الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمثل انتهاكًا للخصوصية والقيم الأسرية، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة بيضاء «سنجة» وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

