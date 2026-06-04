مراقبة إنتاج وتصدير البطاطس| فحص 970 ألف طن ورفع كفاءة نظم المتابعة بالأقمار الصناعية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، تعزيز جهودها في متابعة إنتاج وتصدير محصول البطاطس، من خلال المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس، حيث تقرير رسمي عن نشاط مكثف خلال الفترة من أكتوبر وحتى مايو الماضي، يعكس حجم العمل الرقابي والفني لضمان جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته عالميًا.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها ميكروسكوبيا للبطاطس المخصصة للتصدير بلغ 36 ألفا و271 عينة، بإجمالي كمية وصلت إلى نحو 970 ألفا و149 طنا، تم توجيهها إلى مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية وأسواق أجنبية أخرى.



وخلال شهر مايو بلغ عدد العينات المفحوصة 2419 عينة بإجمالي 64 ألفا و563 طنا، حيث استحوذت الأسواق الأوروبية على النصيب الأكبر بواقع 599 عينة بإجمالي 15 ألفا و771 طنا، تلتها روسيا بـ952 عينة و25 ألفا و999 طنا، ثم الدول العربية بـ500 عينة و13 ألفًا و508 أطنان، إلى جانب 368 عينة لدول أجنبية أخرى بإجمالي 9285 طنًا.

تنفيذ فحص لعينات الحقول بعمر 75 يوما من الزراعة

وفيما يتعلق بالفحص الظاهري لمحصول البطاطس خلال موسم 2025/2026، أشار التقرير إلى تنفيذ فحص لعينات الحقول بعمر 75 يوما من الزراعة، حيث تم تسجيل 1328 عينة للعروة الصيفية خلال شهر مايو، ليصل إجمالي العينات إلى 3983 عينة، بينما بلغت عينات العروة المحيرة 14 عينة خلال الشهر بإجمالي 8649 عينة.



كما شملت جهود فحص تقاوي الكسر المحلي المخزنة بالثلاجات ضمن المرحلة الأولى للموسم الجديد 2026/2027، حيث تم تسجيل 47 ألفا و57 طن بإجمالي عدد عينات 2355 عينة، في إطار الاستعداد المبكر للموسم الزراعي الجديد وضمان جودة التقاوي المستخدمة.



وعلى صعيد المتابعة التكنولوجية، كثفت وحدة الرصد والمتابعة أعمالها باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، حيث تم تحميل 32 صورة فضائية خلال شهر مايو الماضي تغطي نحو 322 ألف كيلومتر مربع، بهدف متابعة زراعات العروات المختلفة ورصد التغيرات في أنماط الري والتشجير والمساحات المزروعة.



كما يتم متابعة عمليات الحصاد يوميا من خلال منصة Sentinel، إلى جانب مراجعة كميات الحصاد لكل شركة ومقارنتها بالكميات المفحوصة داخل المعمل المركزي، لضمان عدم تجاوز كميات الفحص لحجم الإنتاج الفعلي، بما يعزز دقة البيانات ويمنع أي تلاعب.



وفي إطار إحكام الرقابة على التقاوي، يتم مراجعة كميات التقاوي المخزنة داخل الثلاجات المعتمدة وربطها بكميات الحصاد من المناطق المختلفة، حيث تم إدخال بيانات 5 ثلاجات جديدة خلال الفترة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد ثلاجات تقاوي البطاطس المعتمدة والمسجلة ضمن قاعدة البيانات الجغرافية إلى 172 ثلاجة على مستوى الجمهورية.

الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية



وتعكس هذه الجهود التكامل بين العمل المعملي والرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم منظومة تصدير البطاطس المصرية، وضمان مطابقتها للاشتراطات الدولية، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.