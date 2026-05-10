سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية والموالح والبطاطس تتصدران المشهد في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ17 لعام 2026، عن الفترة من 2 إلى 8 مايو 2026، والذي استعرض أبرز أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات وحملات التفتيش والمتابعة الميدانية بمختلف المحافظات.



رقابة المصانع والتعبئة



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 75 زيارة معاينة استهدفت متابعة مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 12 منشأة خلال الأسبوع الماضي. كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 41 زيارة فحص وتفتيش في محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف والبحيرة والقليوبية والمنيا والفيوم، وتم تسجيل 3 منشآت، إلى جانب إصدار 2451 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1214 شركة مصدرة.



الصادرات الغذائية



بلغ إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة 3812 رسالة بإجمالي 230 ألف طن، صادرة عن 1480 شركة، وشملت نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية تضمنت ثمارًا وفواكه وخضراوات ودرنات ودقيق ومنتجات حبوب ومحضرات خضر وفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة. وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 39 صنفًا بإجمالي 57 ألف طن، تصدرتها الموالح بـ40 ألف طن، تلتها الفراولة بـ9 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بـ8 آلاف طن، بينما بلغ عدد أصناف الخضراوات 48 صنفًا بإجمالي 36 ألف طن، تصدرتها البطاطس بـ9 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بـ8 آلاف طن، وخضروات مشكلة بـ5 آلاف طن.



الأسواق الدولية



تصدرت إيطاليا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها السعودية وليبيا وإنجلترا وهولندا من بين إجمالي 191 دولة مستوردة. كما احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 667 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ545 رسالة، ثم ميناء سفاجا بـ512 رسالة.



الواردات والموانئ



بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1632 رسالة بإجمالي 340 ألف طن مستوردة من 768 شركة، وتنوعت بين القمح وفول الصويا وفول عريض.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها أوكرانيا وأمريكا وإنجلترا والهند من بين إجمالي 80 دولة. كما احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في الرسائل الواردة بإجمالي 485 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ336 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ207 رسالة.



الإفراجات والتراخيص



تم الإفراج عن 972 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، و420 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، إلى جانب تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 41 رسالة. كما أصدرت الهيئة 1250 شهادة صحية للتصدير، وتم إصدار تراخيص استيراد لـ94 مستوردًا، بينما قامت لجنة التظلمات بفحص 375 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ.



التخزين والسلع



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية 62 مأمورية تحفظ شملت 80 منشأة غذائية، مع التحفظ على 110 رسائل غذائية واردة، والاستمرار في التحفظ على 23 رسالة مرفوضة معمليًا، إلى جانب إعادة تصدير 4 رسائل مرفوضة. وبلغ إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة 1620 مخزنًا.



القمح المحلي



تابعت الهيئة موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 من خلال غرفة عمليات السلع الاستراتيجية، مع إضافة فترة عمل مسائية من 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل لتيسير عمليات التوريد، إلى جانب تنفيذ 30 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية.



الرقابة المحلية



نفذت الهيئة 1255 مأمورية على مستوى الجمهورية شملت المرور على 4650 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وترخيص 182 سيارة تبريد وتجميد، إلى جانب تنفيذ 1360 مأمورية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، ومأموريات مشتركة مع الجهات الرقابية استهدفت 39 منشأة غذائية.



الشكاوى والمواطنين



استقبلت الهيئة 105 شكاوى من جهات متعددة، وتم التعامل مع عدد منها وجارٍ فحص باقي البلاغات. كما نفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 384 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

السلاسل الغذائية



نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 52 مأمورية رقابية شملت 2194 فرعًا تابعًا لـ64 سلسلة تجارية في مختلف المحافظات. كما سجلت إدارة الأغذية الخاصة 24 منتج مكمل غذائي، وفحصت 367 منتجًا جديدًا، واعتمدت 20 شركة، وأصدرت 4 شهادات بيع حر و45 موافقة إعلانية. وتم تسجيل 254 منشأة محال عامة، ليصل الإجمالي إلى 76722 منشأة.



الألبان والأسماك



نفذت الهيئة 10 مأموريات تفتيشية على المحالب و10 على مراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات. كما نفذت إدارة الأسماك 15 زيارة ميدانية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 804 منشآت.



المجازر والصناعات



نفذت إدارة المجازر 13 زيارة تفتيشية و96 جولة متابعة على مصانع المغلفات الطبيعية، وأصدرت 15 إذن تصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما نفذت إدارة المواد الملامسة للغذاء 21 مأمورية رقابية على مصانع متعددة، وبلغ عدد المنشآت المسجلة 854 منشأة.



القطاع السياحي



نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 55 زيارة ميدانية شملت الفنادق والمطاعم بعدد من المحافظات، بينما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 25 جولة رقابية، وتم تسجيل وحدتين جديدتين واستيفاء 3 وحدات وإصدار شهادات مؤقتة لها.



حملات المحافظات



نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات رقابية موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية في عدد من المحافظات، شملت الغربية والقليوبية والمنوفية والأقصر وقنا وبني سويف وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وسوهاج والفيوم والإسماعيلية وأسوان وأسيوط والبحر الأحمر، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة، والتحفظ على أطنان من السلع مجهولة المصدر، وتحرير محاضر ضد منشآت مخالفة، إلى جانب توجيه إنذارات واستكمال إجراءات التسجيل.



حملات التوعية



نفذت الهيئة 12 حملة توعوية للمستهلكين للتأكيد على أهمية التأكد من بيانات المنتجات الغذائية وتواريخ الصلاحية، وتعزيز الوعي باشتراطات السلامة الغذائية.