كما هو عليه.. الذهب يفوق التوقعات بعد ساعتين من التداولات الصباحية| ما القصة؟

ظل سعر الذهب في مصر كما هو عليه لم يتغير مع مرور قرابة ساعتين في تعاملات صباح اليوم، الأحد 10-5-2026، داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب بدون تغيير بعد هبوط طفيف بلغ 10 جنيهات منذ تعاملات الجمعة الماضي.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 7005 جنيهات.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 7005 جنيهات للشراء و6955 جنيها للبيع.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8005 جنيهات للشراء و7948 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 إلى نحو 7388 جنيها للشراء و7286 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6004 جنيهات للشراء و5961 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4716 دولارا للشراء و4715 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.04 ألف جنيه للشراء و55.64 ألف جنيه للبيع.