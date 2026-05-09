بعد أسبوع من الارتفاعات .. تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 9-5-206، بمتوسط 25 جنيها، بعد ارتفاعات الاسبوع الماضي.

وشهدت أسعار الذهب في السوق الاسبوع الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا مدعومة بالصعود القوي للأوقية عالميًا.

بلغ سعر الذهب اليوم السبت 7010 لعيار 21 الاكثر انتشارا.

والاسبوع الماضي، سجل الذهب عيار 21، الأكثر أنتشارا في السوق، صعدا من مستوى 6965 جنيهًا إلى 7035 جنيهًا بنهاية الأسبوع، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4716 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم السبت 9-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4715 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6009 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7010 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8011 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 56.080 ألف جنيه.