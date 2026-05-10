الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

اقتصادي: العالم لن يخلو من الأزمات.. وعلى الحكومات التعامل معها بواقعية

البهى عمرو

أكد كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن العالم لن يخلو من الأزمات، وأن الأزمة الحالية لن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن على الحكومات التعامل معها بواقعية، وأن يدرك الجميع أن العالم ليس في حالة رفاهية دائمة، ولذلك يجب على كل دولة حشد مواردها لمواجهة التحديات المختلفة.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وسارة سامي، إن الأزمة الحالية تعد أزمة طاقة مربكة، موضحًا أنها ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن شهد العالم أزمات مماثلة خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك خلال حرب أكتوبر 1973، إلى جانب أزمات الطاقة التي شهدتها السبعينيات والحرب العراقية.

وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز قد يتسبب في مشكلات كبيرة لعدد من الدول، موضحًا أن العراق والبحرين والكويت وقطر من أكثر الدول تأثرًا، لأن بعض هذه الدول لا تمتلك منفذًا بحريًا بديلًا بعيدًا عن المضيق.

وكشف أن السعودية تصدر نحو 70% من نفطها عبر البحر الأحمر، معتبرًا أن التأثير عليها أقل نسبيًا مقارنة بدول أخرى، مؤكدًا أن ما يشهده العالم حاليًا يُعد حربًا اقتصادية بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أن ما يقوم به دونالد ترامب يهدف إلى تحجيم الاقتصاد الصيني، موضحًا أن الصين اقتربت اقتصاديًا من الولايات المتحدة، وأن خطتها كانت تستهدف التفوق على الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2030.

