سوريا ولبنان يبحثان ملفات الاقتصاد والطاقة.. تفاصيل

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية خليل هملو إن الاجتماعات الجارية بين الوفد اللبناني ونظرائه السوريين تركز بشكل أساسي على الملف الاقتصادي، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، لافتًا إلى أن سوريا تمثل البوابة البرية الرئيسية للبنان نحو الأردن ودول الخليج العربي.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية رغدة منير ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن المباحثات تناولت بشكل خاص حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية باتجاه الأردن ومنها إلى دول الخليج، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأوضح هملو أن مصادر مطلعة أبلغت القاهرة الإخبارية بوجود تحركات لعقد اجتماعات ثلاثية خلال الأيام المقبلة تضم وفودًا من الحكومات السورية والأردنية واللبنانية، بهدف بحث آليات تسهيل حركة التجارة والنقل البري بين الدول الثلاث. وأشار إلى أن هذا الملف يُبحث بصورة عاجلة نظرًا لأن نسبة كبيرة من الشاحنات اللبنانية تنقل الخضار والفواكه إلى دول الخليج، وهي بضائع لا تتحمل فترات انتظار طويلة على المعابر والحدود.

وأضاف أن ملف الطاقة يُعد من أبرز القضايا المطروحة خلال الاجتماعات، خصوصًا في ظل أزمة الكهرباء والطاقة التي يعاني منها لبنان، موضحًا أن بعض المصادر تحدثت عن إمكانية الاعتماد مجددًا على خط الغاز العربي الممتد من مصر مرورًا بالأردن وسوريا وصولًا إلى لبنان.

كما أشار إلى مناقشة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي، الذي كان يربط سابقًا بين دول بلاد الشام وصولًا إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، في إطار توجه إقليمي لتعزيز مسارات النقل البري بعيدًا عن الممرات البحرية المتأثرة بالصراعات.

وفيما يتعلق بالتطورات السياسية، أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن سوريا تتابع باهتمام المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، والذي من المقرر أن يشهد جولة جديدة في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري. وأكد أن هذا الملف يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة، مشيرًا إلى وجود توجه سوري لبناني للتعامل معه ضمن مسار موحد ومترابط، بما يضمن تنسيق المواقف بين الجانبين.

وأشار هملو إلى أن اجتماعًا مغلقًا يُعقد بين رئيس الحكومة اللبنانية والرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور نائب رئيس الوزراء اللبناني، لبحث تطورات هذا الملف والعمل على توحيد الجهود والمواقف السورية اللبنانية تجاه المفاوضات الجارية، في ظل حساسية المرحلة السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة.