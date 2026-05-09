قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إن بي سي نيوز: رفض سعودي أطاح بخطة ترامب العسكرية في مضيق هرمز
ماكرون: مشروع جامعة سنجور بدأ في الاسكندرية منذ 35 عاماً
صدمها قطار.. مصرع جامعية بمحطة تفهنا الأشراف بالدقهلية
الرئيس السيسي: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يعكس التزام مصر بدعم التعليم والتنمية في أفريقيا
دون الـ 90 جنيها.. تراجع في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. مشروع جديد لزيادة مهلة التصالح لـ 6 سنوات
ماكرون: الفرنكوفونية مشروع عالمي يعزز التنوع الثقافي ويحمي التعددية اللغوية
كان شغال في صيانة الكوبري.. البحث عن عامل سقط بالترعة الإبراهيمية بأسيوط
ماكرون : التحالف بين مصر وفرنسا لأجل السلام والاستقرار
هل الحج الأكبر يوم عرفة أم يوم النحر؟ الإفتاء تحسم الجدل
سقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
بالصور.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان جهود السيطرة على حريق مخازن مصنع بقليوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سوريا ولبنان يبحثان ملفات الاقتصاد والطاقة.. تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية خليل هملو إن الاجتماعات الجارية بين الوفد اللبناني ونظرائه السوريين تركز بشكل أساسي على الملف الاقتصادي، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، لافتًا إلى أن سوريا تمثل البوابة البرية الرئيسية للبنان نحو الأردن ودول الخليج العربي. 

وأضاف خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية رغدة منير ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن المباحثات تناولت بشكل خاص حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية باتجاه الأردن ومنها إلى دول الخليج، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأوضح هملو أن مصادر مطلعة أبلغت القاهرة الإخبارية بوجود تحركات لعقد اجتماعات ثلاثية خلال الأيام المقبلة تضم وفودًا من الحكومات السورية والأردنية واللبنانية، بهدف بحث آليات تسهيل حركة التجارة والنقل البري بين الدول الثلاث. وأشار إلى أن هذا الملف يُبحث بصورة عاجلة نظرًا لأن نسبة كبيرة من الشاحنات اللبنانية تنقل الخضار والفواكه إلى دول الخليج، وهي بضائع لا تتحمل فترات انتظار طويلة على المعابر والحدود.

وأضاف أن ملف الطاقة يُعد من أبرز القضايا المطروحة خلال الاجتماعات، خصوصًا في ظل أزمة الكهرباء والطاقة التي يعاني منها لبنان، موضحًا أن بعض المصادر تحدثت عن إمكانية الاعتماد مجددًا على خط الغاز العربي الممتد من مصر مرورًا بالأردن وسوريا وصولًا إلى لبنان.

 كما أشار إلى مناقشة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي، الذي كان يربط سابقًا بين دول بلاد الشام وصولًا إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، في إطار توجه إقليمي لتعزيز مسارات النقل البري بعيدًا عن الممرات البحرية المتأثرة بالصراعات.

وفيما يتعلق بالتطورات السياسية، أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن سوريا تتابع باهتمام المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، والذي من المقرر أن يشهد جولة جديدة في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري. وأكد أن هذا الملف يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة، مشيرًا إلى وجود توجه سوري لبناني للتعامل معه ضمن مسار موحد ومترابط، بما يضمن تنسيق المواقف بين الجانبين.

وأشار هملو إلى أن اجتماعًا مغلقًا يُعقد بين رئيس الحكومة اللبنانية والرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور نائب رئيس الوزراء اللبناني، لبحث تطورات هذا الملف والعمل على توحيد الجهود والمواقف السورية اللبنانية تجاه المفاوضات الجارية، في ظل حساسية المرحلة السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة.

سوريا ولبنان خليل هملو سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

تسريب مياه الشرب

ملحقتش ترجع | تسريب المياه مرة آخرى بجوار محطة مترو أم المصريين.. صور

محافظ القليوبية يتفقد الحريق

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان موقع حريق قليوب.. صور

المهندس رضا احمد مدير مديرية الطرق بجنوب سيناء

اختبارات ميدانية دقيقة لمشروعات الطرق بجنوب سيناء.. لجان فنية تتابع التنفيذ

بالصور

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

حماية الدماغ الأبرز.. تناول البيض بانتظام يقلل الإصابة بهذه الأمراض

تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد