قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
تغييرات وزارية في دمشق.. الشرع يعيد تشكيل المشهد الحكومي بتعيينات في الإعلام والزراعة
برشلونة يتصدر وريال مدريد يطارده.. ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو
استهداف ناقلة بضائع قبالة سواحل قطر بمقذوف مجهول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماتغيرش.. آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه لليوم الرابع على التوالي، وتحديدًا مع مستهل تعاملات اليوم، الأحد 10-5-2026.

الدولار وبدء العمل في البنوك

وعادت البنوك لعملها خلال الساعة الماضية اعتبارًا من اليوم، الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد العمل ومواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار استقرارا في التداولات الصباحية من دون تغيير منذ آخر تعامل في البنوك منذ الأربعاء الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث لسعر الدولار إلى 52.6 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.64 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر للدولار 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار إلى 52.6 جنيه للشراء و52.7 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، والتجاري الدولي CIB، والبركة، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، وأبوظبي الأول، والتعمير والإسكان، ونكست، والمصرف العربي الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، وميد بنك، والمصرف العربي الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي، ومصر، والأهلي المصري، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية، والأهلي الكويتي".

سعر الدولار

أعلى سعر الدولار 

وسجل أعلى سعر دولار 52,69 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنوك الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

المطرب الشامي ورامي صبري

رامي صبري يفاجئ المطرب الشامي في حفل باريس

سعيد حريري - هاني شاكر

دقيقة تصفيق.. سعيد حريري يودع هاني شاكر بحفل الشامي في باريس

حفل المطرب الشامي

جيناك.. المطرب الشامي يشعل حماس جمهوره بحفل باريس

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد