ماتغيرش.. آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك اليوم

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه لليوم الرابع على التوالي، وتحديدًا مع مستهل تعاملات اليوم، الأحد 10-5-2026.

الدولار وبدء العمل في البنوك

وعادت البنوك لعملها خلال الساعة الماضية اعتبارًا من اليوم، الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد العمل ومواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار استقرارا في التداولات الصباحية من دون تغيير منذ آخر تعامل في البنوك منذ الأربعاء الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث لسعر الدولار إلى 52.6 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.64 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر للدولار 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار إلى 52.6 جنيه للشراء و52.7 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، والتجاري الدولي CIB، والبركة، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، وأبوظبي الأول، والتعمير والإسكان، ونكست، والمصرف العربي الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، وميد بنك، والمصرف العربي الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي، ومصر، والأهلي المصري، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية، والأهلي الكويتي".

أعلى سعر الدولار

وسجل أعلى سعر دولار 52,69 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع.