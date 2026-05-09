قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: كارلوس كارفهال خارج حسابات النادي الأهلي
أخبار السيارات| بـ 125 ألف جنيه سيارة مستعملة بتصميم الهاتشباك..5 عربيات رياضية 2026 الأولى بأرخص سعر.. ماذا تقدم رولز رويس جوست؟
رئيس البنك الأهلي يحذر المواطنين من تزايد حالات الاحتيال المصرفي
الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يفشل في تمرير مشروع تعديل الدستور
مخطط ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ لحل أزمة الرواتب الكبيرة في الأهلي
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي
دعاء يوم السبت.. بـ4 كلمات تجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة
آخر تحديث لـ سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم السبت 9-5-2026
رانيا فريد شوقي: اسم والدي هو الورث الحقيقي وسبب حب الناس ليا
تصل لـ 40 مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع والظواهر الجوية
تقنيات الدفع الكلي.. المواصفات الكاملة لسيارة سوبارو فورستر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم السبت 9-5-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مساء اليوم السبت 9-5-2026، على مستوي السوق الرسمية بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه لليوم الثالث علي التوالي بعد سريان قرار تعطل العمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية وإجازة عيد العمال.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري منذ آخر تداول له 52.65 جنيها للشراء و 52.76 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ اقل سعر دولار 52.57 جنيها للشراء و 52.67 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني والإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.66 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB،البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

 متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.65 جنيها للشراء و 52.75 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، نككست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.67 جنيها للشراء و 52.77 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي،التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس،المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي"

البنك المركزي

البنك المركزي يعرض اجراءات السياسات النقدية

استعرض البنك المركزي المصري التداعيات والمخاطر التي تواجهة منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهنة وما تلاه من تأثيرات على الاقتصاد المصري.

وعرض البنك المركزي خلال المشاركة بفعاليات المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي عبر فيديو كونفرانس؛ أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، وتداعياتها على الاستقرار المالي في دول منطقة الشرق الأوسط.

واستمع الحضور برئاسة حسن عبد الله؛ محافظ البنك المركزي المصري لتلك الاجتماعات؛ الرؤي وتقييم المخاطر الجيوسياسية وما تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على اقتصاد دولهم ونظمهم المصرفية والإجراءات التي اتخذت للتعامل والتخفيف منها.

وشارك محافظي البنوك المركزية بـ11 دولة من بينهم السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي ولفيف من كبار المسؤولين و جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي.

المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط

يذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تضم 23 عضوًا يمثلون كلًا من: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وتونس، وقطر، وسلطنة عمان، والمغرب، ولبنان، والكويت، والأردن، والبحرين، والجزائر.

يذكر أن مجلس الاستقرار المالي يُعد منظمة دولية تُعنى بتعزيز متانة واستقرار النظام المالي العالمي، من خلال مراقبة التطورات المالية، وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار المالي على المستوى الدولي، عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية.

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

إمام عاشور

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

توروب

مفاجأة بشأن إنهاء عقد توروب مدرب الفريق الأهلي

ترشيحاتنا

صحه دمياط

صحح مفاهيمك.. ندوة عن الصحة الانجابية بجامع البحر في دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط يشارك في الملتقى المصري للمرأة للبحث والابتكار البحري

أوقاف دمياط

بمشاركه أوقاف دمياط.. انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم

بالصور

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟

ينتقل عبر الفئران.. 5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

صحة القولون.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا قبل النوم؟

زبادي
زبادي
زبادي

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد