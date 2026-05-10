الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

محمد يحيي

خلال أيام قلائل تبدأ وزارة المالية في تدبير مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مايو 2026، قبل قدوم عيد الأضحي المبارك؛ ضمن مخطط  لتبكير صرف مستحقات الموظفين بالجهاز الإداري والهيئات الخدمية والاقتصادية الأخرى.

ما القصة

وتبدأ مواعيد صرف المرتبات رسمياً بعد 9 أيام من الآن وفقًا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة المالية لتدبير احتياجات الموظفين وذويهم.

موعد صرف المرتبات

تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو على مدار 5 أيام متصلة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 حتي الخميس 21 من مايو الجاري ولمدة 3 أيام متصلة؛ ثم تستكملها يومي الأحد والإثنين الموافقان 24 و 25 من نفس الشهر.

صرف المرتبات بدري

صدرت تعليمات عليا لـ وزارة المالية بإعتبارها الجهة المنوطة بتحويل واستحقاق مرتبات شهر مايو 2026 على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية.

وبحسب التعليمات التي صدرت لوزارة المالية من قبل القيادة السياسية بالتيسير على الموظفين بالدولة لتقليل تبعات التداعيات الجيوسياسية و تلبية احتياجات ذويهم وأسرهم و الوفاء بالإلتزامات الشهرية الخاصة بهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك؛ فإن الجهات المعنية داخل الوزارة تقوم بتعجيل عمليات صرف المرتبات.

وتأتي تلك التحركات في اطار توجهات وزارة المالية لتبكير عمليات صرف المرتبات والأجور وتقليل الأعباء الشهرية على الموظفين وذويهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك.

الرئيس يوجه

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ صدي البلد، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعدم الإضرار بالموظفين أو التأثير على فرحة ذوييهم بالأعياد والمناسبات الدينية والعامة وبناءًا عليه تم الإهتمام بصرف المرتبات وخصوصًأ مرتبات شهر مايو 2026 مبكراً..

وفي هذا الصدد وجه  أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

لماذا الصرف قبل العيد

بحسب التعليمات الصادرة لوزارة المالية بإعتبارها جهة صرف المرتبات في الحكومة؛ من القيادة السياسية بالعمل على تبكير مواعيد استحقاق رواتب الموظفين بالدولة شهريا.

تخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 مايو ولمدة 5 أيام ، لكل العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

وبحسب التعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

وستبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو اعتبارا من الثلاثاء  19 حتي الخميس الموافق 21 من نفس الشهر ولمدة 3 أيام.

ويتم استكمال عمليات صرف المرتبات الجديدة يوم الأحد 25 مايو حتي الإثنين 26 من نفس الشهر ولمدة يومين آخرين.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026

  • العاملين بقطاع الأعمال العام
  • العاملين الخاضعين للموازنة العامة
  • العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة
  • العاملين بالهيئات الخدمية
  • العاملين بوحدات الهيئات المحلية

دعم الموظفين

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.

