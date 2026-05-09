5 شهور مرتب.. أمير هشام يكشف موعد إنهاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي وضع بندًا في عقد ييس توروب المدير الفني للفريق الأول، يقضي بانتهاء الموسم الأول بحد أقصى يوم 30 يونيو.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: الأهلي سيدفع راتب مايو ويونيو لـ ييس توروب مع دفع الشرط الجزائي لمدة 3 أشهر في مقابل انهاء العقد بشكل رسمي.

وأضاف: غير صحيح على الإطلاق، ما تردد عن وصول وكلاء توروب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، ولن يحدث أي اجتماعات لفسخ التعاقد إلا عقب نهاية بطولة الدوري المصري.

ييس توروب Jess Thorup هو مدرب كرة قدم دنماركي مواليد 1970، تولى تدريب النادي الأهلي المصري في أكتوبر 2025 بعقد يمتد لعامين ونصف لم يحقق انجازات مميزة فى النادي الأهلي

درب ييس توروب أندية مثل كوبنهاجن الدنماركي وأوجسبورج الألماني قبل انتقاله للأهلي.