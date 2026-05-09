مجدي عبد الغني: لو قعدت في الأهلي ماكنتش هلعب كأس العالم 90

يارا أمين

استعاد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أبرز المحطات في مسيرته الاحترافية والدولية، متحدثًا بصراحة عن بداياته في الأهلي، وصعوبة الحصول على فرصة الاحتراف.

تصريحات مجدي عبدالغني 

وقال مجدى عبد الغني في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "اتربيت في الأهلي من 1972 لـ 1988 ومش ماشي بمزاجي وربنا فتحلي باب الاحتراف، ولو قعدت في النادي الأهلي كنت هبطل ومش هلعب كأس العالم".

وتابع: "كنت موقوف بسبب مباراة أفريقا سبور وبعد العودة تواجدت على مقاعد البدلاء وحتى عندما أشارك وأسجل كنت أجلس على مقاعد البدلاء أيضًا، وكان هناك نغمة إني هاخد جنب".

وأكمل: "لو مجاليش الاحتراف لم أكن لأعب كأس العالم، روحت اختبار كأني لاعب لا أحد يعرفه رغم إني لاعب 90 مباراة دولية، ولعبت 3 مباريات كاختبار في البرتغال وفرنسا، بمبلغ ضعيف جدا، وجلست مع صالح سليم قلت له عايز أسافر، ووافق على سفري".

وأضاف: "مفيش هزار في كأس العالم، وكنت أنا رقم 1 في تسديد ركلات الجزاء، ولم يكن جمال عبد الحميد هو الأول، وتابع ضاحكًا "كان مضيعنا في المغرب"، وكان ترتيبه الثاني وهاني رمزي في المركز الثالث، والكابتن جوهري كان واضح".

واختتم: "كنت بتفرج على حارس هولندا كل يوم أحد في التليفزيون، وكنت مندهش عندما واجهته وسجلت فيه هدفي التاريخي".

