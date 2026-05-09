الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يصطدم بالاتحاد السكندري في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر للسلة

رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير كرة السلة المصرية إلى صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء الأحد المقبل، لمتابعة المواجهة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر الممتاز لكرة السلة، والتي تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري، في لقاء مرتقب ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الأهلي يتقدم في السلسلة بعد مباراة مثيرة

وكان الأهلي قد نجح في حسم المباراة الأولى من سلسلة النهائي لصالحه بنتيجة 68-66، في مواجهة قوية ومثيرة أقيمت على نفس الصالة، ليضع الفريق الأحمر نفسه في المقدمة مبكرًا بنتيجة 1-0، ويقترب خطوة نحو التتويج باللقب.

وشهد اللقاء الأول ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان التقدم طوال فترات المباراة، قبل أن يحسم الأهلي المواجهة في اللحظات الأخيرة، مستفيدًا من خبرات لاعبيه وتألقه الدفاعي خلال الدقائق الحاسمة.

الاتحاد يسعى للعودة والأهلي يطمح لتعزيز التفوق

ويدخل الاتحاد السكندري مواجهة الأحد بشعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعديل النتيجة وإعادة التوازن إلى سلسلة النهائي، خاصة أن الفريق السكندري يمتلك خبرات كبيرة في البطولة ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يطمح الأهلي إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، من أجل تعزيز تفوقه في السلسلة ووضع قدم قوية نحو حصد لقب دوري السوبر الممتاز لكرة السلة هذا الموسم.

نظام النهائي ومواعيد المباريات المقبلة

وتُقام سلسلة النهائي بنظام Best of 5، حيث يتوج باللقب الفريق الذي يحقق 3 انتصارات من أصل 5 مباريات، على أن تستمر المنافسات حتى يوم 17 مايو الجاري حال اللجوء إلى جميع المباريات.

وجاءت مواعيد مباريات النهائي كالتالي:
    •    المباراة الأولى: الجمعة 8 مايو – برج العرب – 8 مساءً
    •    المباراة الثانية: الأحد المقبل – برج العرب – 8 مساءً
    •    المباراة الثالثة: الأربعاء 13 مايو – صالة الدكتور حسن مصطفى – 8 مساءً
    •    المباراة الرابعة (إن لزم): الجمعة 15 مايو – صالة الدكتور حسن مصطفى – 8 مساءً
    •    المباراة الخامسة (إن لزم): الأحد 17 مايو – برج العرب – 5 مساء

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

