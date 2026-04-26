"سلة الأهلي" يواجه فيلا دي داكار السنغالي في تصفيات «BAL» بالمغرب

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مع فيلا دي داكار السنغالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة إفريقيا للأندية «BAL»، المقامة بالمغرب.

وتقام المباراة في الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على صالة مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات مجموعة الصحراء

وكان الأهلي قد خسر مباراته الأولى في التصفيات أمام فريق الإفريقي التونسي بنتيجة 69/68.

ويشارك الأهلي في المجموعة إلى جانب كل من: الفتح الرباطي المغربي، كينجز الإيفواري، الإفريقي التونسي، فلايرز النيجيري، وفيلا دي داكار السنغالي.

وتضم قائمة اللاعبين في المغرب كلًا من: سيف سمير، إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا «بيبو»، مالك ياسر، بيبو زهران، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، ويوسف الغايش.

فيما يضم الجهاز الفني للفريق: طارق الغنام مدير الفريق، ولينوس جافريل مديرًا فنيًّا، أحمد الجارحي مدربًا عامًّا، رامي دياسطي مدربًا مساعدًا، ياسر عبد الله محلل الأداء، صلاح رجب طبيب الفريق، وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي.