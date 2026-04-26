كتيبة محترفين.. يورتشيتش يجهز الأوراق الرابحة لمواجهة الأهلي

يخوض فريقا الأهلي وبيراميدز مواجهة مرتقبة في الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز مرحلة التتويج باللقب.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة نظرا لسعي الفريقين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتقليص الفارق بينهما وبين الزمالك إذ أنه يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بينما يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة ويليه النادي الأهلي في المركز الثالث بنفس عدد النقاط وهو ما جعل المنافسة في أشرس مراحلها نظرا لتقارب النقاط.

وتشتعل المنافسة في ظل الجولات المتبقية حيث يتطلع الفريقين للحاق بالفارس الأبيض ومحاولة تحقيق لقب الدوري هذا الموسم أو المحافظة على الوصافة لزيادة فرصهم في المشاركة من بطولة أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويعول الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز على كتيبة المحترفين بصفوف الفريق السماوي من أجل تحقيق الإنتصار أمام النادي الأهلي وتعويض الخسارة التي لحقت به أمام الزمالك بهدف دون رد.

واستقر الكرواتي يورتشيتش علي الإستعانة بخدمات المغربي وليد الكرتي عقب تعافيه من الإصابة لاسيما وأنه يمتلك القدرات الهجومية أمام المنافس.

فيما يعتمد مدرب بيراميدز علي المغربي محمد الشيبي نجم الفريق السماوي في ظل تألقه في ‘إرسال التمريرات الخطيرة داخل الصندوق وتميزه في المساندة الهجومية لزملائه فى الخط الأمامي.

كما يعتمد يورتشيتش علي الكونغولي فيستون ماييلي رأس الحربة المميز إلي جانب الأردني عوده الفاخوري الموهبة الشابة المميزة في تهديد دفاعات النادي الأهلي ومحاولة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الدانماركي ييس توروب مدرب القلعة الحمراء.