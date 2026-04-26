الأهلي يتحرك في صمت.. تطورات ضم أكينتولا مجانا في الصيف

يواصل الأهلي تحركاته بهدوء في سوق الانتقالات الصيفية، بحثًا عن تدعيمات قوية تضيف حلولًا هجومية للفريق، حيث برز اسم النيجيري ديفيد أكينتولا، لاعب نادي كارجالي البلغاري، ضمن الخيارات المطروحة.

وقال موقع "klasirane" البلغاري إن إدارة الأهلي تضع اللاعب ضمن حساباتها الجادة، خاصة بعد المستويات التي قدمها في الملاعب الأوروبية، والتي لفتت الأنظار لقدراته في الخط الأمامي.

وتُعد الصفقة فرصة مميزة من الناحية الاقتصادية، إذ ينتهي عقد أكينتولا بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح ضمه مجانًا دون أي مقابل مادي، في إطار سياسة النادي لتدعيم الفريق بأقل التكاليف الممكنة.

من جهته، لا يمانع اللاعب خوض التجربة مع الأهلي، حيث يرى في الانتقال إلى الدوري المصري خطوة مهمة، خاصة مع فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا واللعب بقميص أحد أكبر الأندية في القارة.

ورغم عدم وصول المفاوضات إلى مرحلة رسمية حتى الآن، فإن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات أكثر جدية من جانب الأهلي لحسم الصفقة، ضمن خطة تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.