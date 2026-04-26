8 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الغد

يفتقد فريقا الأهلي وبيراميدز خدمات العديد من النجوم في المواجهة المرتقبة بينهما في الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز مرحلة التتويج باللقب.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة نظرا لسعي الفريقين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتقليص الفارق بينهما وبين الزمالك إذ أنه يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بينما يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة ويليه النادي الأهلي في المركز الثالث بنفس عدد النقاط وهو ما جعل المنافسة في أشرس مراحلها نظرا لتقارب النقاط.

وتشتعل المنافسة في ظل الجولات المتبقية حيث يتطلع الفريقين للحاق بالفارس الأبيض ومحاولة تحقيق لقب الدوري هذا الموسم أو المحافظة على الوصافة لزيادة فرصهم في المشاركة من بطولة أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وأكد الجهاز الفني للنادي الأهلى بقيادة مديره الفني ييس توروب على لاعبيه أنه لا بديل عن الفوز في مباراة بيراميدز مساء غد لتعديل موقع الأهلي في جدول الترتيب وتعديل مساره للمنافسة على لقب الدوري من جديد بعد خروجه من بطولتي أبطال إفريقيا وكأس عاصمة مصر حتى لا يخرج هذا الموسم صفر اليدين من البطولات التي شارك فيها.

في المقابل يسعى الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش لتحقيق الفوز في مباراة غد لتحقيق أول لقب للدوري في تاريخ بيراميدز بعد منافسته القوية على البطولة هذا الموسم وحرص يورشيتش بتحفيز لاعبيه، وأكد ضرورة التركيز الكامل في مجريات المباراة وضرورة اللعب الجماعي لزيادة روح الفريق والعبور من موقعة المارد الأحمر بفوز ثمين يقلص الفرق بينه وبين الزمالك.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

يغيب عدد من لاعبي فريق الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري ومن أبرزهم محمد الشناوي بسبب الإيقاف الذي تعرض له ويفقد المارد الأحمر خدمات الظهير الأيمن كريم فؤاد بسبب الإصابة كما يغيب حسين الشحات عن مباراة بيراميدز بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء إضافة إلى الظهير الأيسر يوسف بلعمري بسبب الإصابة.

غيابات بيراميدز أمام الأهلي

يفتقد الفريق السماوي خدمات عدد من لاعبيه ومن أبرزهم مروان حمدي وأحمد سامي للإيقاف ويغيب الثنائي أحمد عاطف قطة وأسامة جلال للإصابة ومصطفي فتحي نظرا لخضوعه لعملية جراحية بعد إصابته في الترقوة.