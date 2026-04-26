شوبير: غياب مروان حمدي يؤثر على بيراميدز أمام الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أبرز الأزمة الفنية التي يعاني منها فريق بيراميدز قبل مواجهته المرتقبة أمام الأهلي.

وأوضح شوبير أن غياب مروان حمدي يمثل ضربة مؤثرة لبيراميدز، مشيرًا إلى أنه من اللاعبين الذين يتمتعون بحظ جيد أمام الأهلي. كما أشار إلى أن وليد الكرتي عاد مؤخرًا من الإصابة، لكنه لم يصل بعد إلى كامل جاهزيته، وهو ما قد يؤثر على أداء الفريق في اللقاء.

وأضاف أن بيراميدز يعوّل أيضًا على فيستون ماييلي، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم، إلا أنه غالبًا ما يقدم أداءً قويًا أمام الأهلي، وهو ما يمنح الفريق بعض الأمل قبل المواجهة.



ويستعد الأهلي لملاقاة بيراميدز في قمة قوية سيكون لها تأثير مباشر على سباق التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وكذلك حسم المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.