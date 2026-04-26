شوبير يهنئ أهلي جدة بعد ملحمة التتويج بدوري أبطال آسيا

هنّأ الإعلامي أحمد شوبير فريق أهلي جدة عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن الفريق قدّم أداءً بطوليًا في المباراة النهائية أمام ماتشيدا زيلفيا.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن الأهلي خاض جزءًا كبيرًا من اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69، لكنه أظهر صلابة كبيرة ونجح في الحفاظ على تقدمه، قبل أن يحسم فراس البريكان المواجهة بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه إلى التتويج للعام الثاني على التوالي.

وأشار إلى أن التوقعات قبل انطلاق البطولة كانت ترجّح كفة الهلال كمرشح أول والنصر كثانٍ، إلا أن النصر لم يشارك، بينما ودّع الهلال المنافسات بشكل مفاجئ أمام السد بركلات الترجيح، في سلسلة من النتائج غير المتوقعة.

وأضاف أن فريق ماتشيدا يُعد من الفرق الصاعدة حديثًا على الساحة الآسيوية، ورغم ذلك نجح في بلوغ المباراة النهائية في مفاجأة لافتة، قبل أن تُحسم البطولة لصالح الأهلي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التتويج يمثل إنجازًا كبيرًا للنادي، في ظل قوة المنافسة، مشددًا على أن الفوز باللقب القاري مع المدرب الألماني يُعد تتويجًا للعمل الكبير، رغم أن الفريق لم يكن المرشح الأبرز لحصد لقب الدوري المحلي.