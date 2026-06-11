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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 29 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 29 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية بالغربية 


واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 29 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين 


تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية ردع مخالفين محاضر غرامات فورية

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